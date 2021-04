La Legislatura reconoció la trayectoria profesional del médico Hugo Pizzi

El vicegobernador y presidente del Poder Legislativo de Córdoba, Manuel Calvo, hizo entrega este mediodía de una plaqueta de reconocimiento al infectólogo cordobés, Hugo Pizzi. “Queríamos brindar un humilde y justo homenaje a un trabajador incansable de la salud de nuestra provincia, como es el doctor Pizzi. A lo largo de toda su trayectoria nos ha honrado con su tarea que ha realizado, no solamente en nuestra provincia sino en Argentina y también en el mundo”, dijo Calvo. “Además de su trayectoria en el trabajo, ha sido un fiel colaborador nuestro durante esta pandemia. De él hemos aprendido, hemos escuchado, hemos debatido y se ha convertido en una persona que nos ha brindado mucha claridad sobre algunas de las situaciones extraordinarias que está viviendo el mundo en este momento”, añadió el vicegobernador.

El acto se realizó en el auditorio de la Legislatura y también participaron los legisladores Diego Hak y Alejandra Piasco, autores de un proyecto de declaración que destaca “la trayectoria profesional y académica en los ámbitos provincial, nacional e internacional de la salud humana, del Médico Infectólogo, Epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi”.

La declaración de reconocimiento fue aprobada en sesión el 17 de marzo pasado y apoyada por todos los bloques parlamentarios.

Después de recibir la plaqueta de homenaje, el doctor Hugo Pizzi expresó: “Esto es algo que realmente a mí me va a marcar para el resto de mi vida. He recibido muchas cosas pero nunca tan impactantes como la de mi provincia. Por lo tanto, yo quiero agradecerles, quiero abrazarlos afectuosamente a todos y, fundamentalmente, quiero que sepan que voy a seguir trabajando pero fundamentalmente estoy muy agradecido. Esto para mí es un abrazo cariñoso que me da muchísima más fuerza”.

Estuvieron también presentes el ministro de Salud de la Provincia, Diego Cardozo; el rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Hugo Juri; otras autoridades legislativas, provinciales y académicas; además de familiares del homenajeado.