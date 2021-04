¿Cómo seguirá la lucha contra la pandemia en Carlos Paz?

Tras el anuncio de las nuevas restricciones nocturnas, un clima de incertidumbre invadió a los empresarios hoteleros, gastronómicos y teatrales de Villa Carlos Paz. Se espera el anuncio del gobernador Juan Schiaretti en torno a cómo se implementarán las medidas en la Provincia de Córdoba y temen que haya un fuerte impacto sobre la actividad turística.

La mayoría coincidió en que las medidas son necesarias por la segunda ola de contagios, pero piden ser escuchados a la hora de definirse horarios y cómo se irán restringiendo algunas actividades.

Eduardo Giordano es integrante de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz y expresó a EL DIARIO: «Todavía no conocemos las medidas que implementará el gobierno de Córdoba, ayer emitimos una nota donde expresamos que queremos participar de la toma de medidas como Cámara de Turismo. Creemos que el ámbito privado debe ser consultado. En materia de turismo, las medidas son provisorias y gracias a Dios no nos afecta tanto, pero sí impactará en lo que hace al turismo social. Hay chicos de primaria que habían reprogramado sus viajes de estudio y que no podrán hacerlos. Seguramente, se los postergará hasta el mes de septiembre. Lo mismo ocurrirá con los jubilados y otros contingentes, lo que implicará una baja sensible para la ciudad. Más allá de las restricciones, el problema de las fiestas clandestinas continuará y no creemos que se solucionará prohibiendo la circulación después de la medianoche. Pedimos un trabajo conjunto, porque nosotros sabemos dónde se manejan los chicos y cómo se organizan. Lo mismo pasó con los boliches».

El empresario teatral Pablo Sittoni (Teatro del Lago) expresó: «En principio, lo único que sabemos es que las obras teatrales deberán culminar sus funciones a las 23 horas de lunes a viernes y a la medianoche los fines de semana. No creo que Carlos Paz siga manteniendo una cartelera teatral más allá del mes de abril. Es un desastre lo que estamos viviendo con la cantidad de contagios en Carlos Paz .muchos negocios no cumplieron los protocolos y sabíamos que esto iba a pasar. Creo que las medidas están bastante bien, en abril no van afectar tanto y ojalá que se puedan bajar los contagios y reabrir nuevamente en mayo. Si seguimos con las funciones, lo haremos adecuándonos como vienen haciendo Capital Federal»

Luis Epiphanovitch es propietario del Bar de Hielo y se mostró preocupado por el impacto de la restricción nocturna sobre la actividad gastronómica. «Sabíamos que podía pasar esto, se nos han cancelado todos los grupos de empresas particulares, los grupos de jubilados y no jubilados que vienen todos los años después de Semana Santa. Se nos han caído, al igual que todos los grupos de estudiantiles. Estamos esperando las medidas de (Juan) Schiaretti y cómo se aplicarán en los distintos departamentos. Sabemos bien que a los destinos turísticos de Córdoba, cómo Carlos Paz o Villa General Belgrano, si nos cortan el movimiento de Córdoba, se nos va a complicar mucho nuevamente. Nos pega duro otro invierno cerrado sin gente»; completó.