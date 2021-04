Polémica por una mujer que se vacunó sin turno, ocurrió en Entre Ríos

Una intensa polémica se desató en las redes sociales por el caso de una mujer de Entre Ríos que se vacunó sin turno y se jactó a través de un audio de WhatsApp que se volvió viral.

«En este país tan trucho, hice uso de la truchez»; se justificó la vecina de Concordia, de 66 años de edad, quien había acompañado a su esposo al centro de vacunación y se colocó la dosis pese a que no había sido convocada.

El caso encendió un fuerte debate y el intendente de Concordia dijo: «Lo que hicimos fue de inmediato ir a las planillas de control y confirmar que se había vacunado a una mujer que no estaba en la nómina de este martes 6 de abril. Acá, lo que más duele es el sinsabor y el engaño a las personas, muchos de ellos voluntarios, que en cada día le ponen el hombro para que nuestros adultos mayores sean tratados con el respeto, la consideración y el cariño que todos vemos en cada operativo».

«Hola grupete, les aviso que estoy vacunada. Lo fui a acompañar a mi marido. En la entrada primero me dijeron que no estaba en la lista, pero después adentro nos pidieron los documentos y nos anotaron en una planilla; y uno de cada lado, nos vacunaron. Buenísimo, no duele nada»; dijo la mujer, quien agregó: «Yo tengo 66 y bueno más vale que no estaba anotada en la planilla. En este país tan trucho, yo hice uso de la truchez. Cuando llegamos al centro vacunatorio, nos pidieron DNI y lo anotaron en una planilla, no controlaban. Cuando quise acordar me dijo ‘Levante la remera’, así que buenísimo».