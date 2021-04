¿Porqué se debieron suspender los turnos de vacunación en Córdoba?

La senadora nacional por Córdoba, Laura Rodríguez Machado (PRO), presentó en la sesión de hoy una moción de preferencia para el expediente 3122/21, que solicita la presencia del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, para que informe sobre la situación actual del sistema de vacunación en la Argentina.

La legisladora explicó durante su intervención que "Cafiero tendría que venir al Congreso una vez por mes, tal como lo establece la Constitución Nacional, pero no lo hace. Eso sí, habla en los programas de televisión y brinda datos sobre vacunación en otros países, generando la respuesta de autoridades o referentes de esos países, quienes le contestan que miente y está dando datos falsos".

En el mismo sentido, Rodríguez Machado agregó: "También queremos preguntarle al Jefe de Gabinete sobre algunas otras cuestiones relativas a las vacunas. Por ejemplo, ¿por qué en el día de hoy se debió suspender el sistema de vacunas, con turnos dados, en la ciudad de Córdoba? ¿Por qué hubo un error en la logística y no se pudieron proveer las vacunas necesarias?".

Otro de los cuestionamientos de la vicepresidenta segunda del Senado, estuvo relacionado a la compra de vacunas. "También quiero que nos explique por qué dice que los Estados Provinciales están autorizados a comprar vacunas, cuando sabe bien que no pueden hacerlo porque los laboratorios sólo le venden a los Estados Nacionales. Necesitamos que se autorice a los Estados provinciales a adquirir vacunas para aumentar la cantidad de vacunados en la Argentina, que en la actualidad dista mucho de los números a los que se comprometió el Estado Nacional", sostuvo Rodríguez Machado.

Por último, la senadora cordobesa se quejó de que "este proyecto no sea habilitado en Comisión por decisión del oficialismo. Nos callan la boca a los opositores, no permitiendo el tratamiento de las iniciativas que no tienen despacho en comisión por decisión de ustedes, que son quienes cuentan con mayoría en el Senado".