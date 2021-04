En Bell Ville las escuelas reciben dinero del estacionamiento controlado

Hoy al mediodía, en el salón Walter de Navazio, la municipalidad de Bell Ville otorgó el 40% de lo recaudado entre los meses de enero y febrero por la venta de tarjetas del Estacionamiento Medido, alcanzando a siete establecimientos educativos, correspondiéndole a cada uno de ellos la suma de $ 10.182,85 para hacer un total de $ 71.279,95.

En esta oportunidad se tuvieron en cuenta las necesidades de las escuelas, cuyos gastos se acrecientan para atender tareas preventivas relacionadas con la pandemia.

Las instituciones beneficiadas fueron las siguientes: Escuela Normal Superior “José Figueroa Alcorta”; I.P.E.M. N° 46 Centro Superior Polivalente de Arte “Martín Malharro”; I.P.E.M. N° 290 “Manual Belgrano” (Ex Nacional); I.P.E.T. N° 267 “Antonio Graziano” (Ex ENET); I.P.E.A. N° 293 “Agr. Orestes Chiesa Molinari” (Ex ENA); I.P.E.T. N° 87 “Robertina Moyano de Sastre” e I.P.E.M. N° 140 “Domingo Faustino Sarmiento” (Ex Comercial).

En la entrega de los subsidios estuvo el intendente Carlos Briner, quien valoró que tras el retorno del sistema de estacionamiento medida, vuelvan las ayudas económicas a entidades locales, con primacía de las escuelas en tiempos de pandemia.

Mostró su esperanza que los aportes se vayan incrementando mes a mes a medida que aumente la demanda de tarjetas por el reinicio de las actividades que se desarrollan en el centro de la ciudad.

Además, a partir de ahora, anunció que las entidades beneficiadas verán reflejado el ingreso del subsidio en su cuenta bancaria, por lo que ya no será necesario el cheque como instrumento de pago. Para ello, en cada entrega del aporte, previamente la institución deberá remitir los datos de la cuenta para el depósito (CBU).

El jefe municipal estuvo acompañado del secretario de Gobierno, Agustín López.