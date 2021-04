Una mujer policía cordobesa fue llamada a la selección de fútbol

Después de siete años de ausencia, la cabo Betiana Soriano , que presta servicio en la Dirección Policía Barrial, fue convocada a la selección argentina mayor de fútbol. Betiana, de 27 años, desde los 12 se dedica a jugar al fútbol, sus inicios fueron en las inferiores en Belgrano. En el club de Alberdi jugó 12 años. Además, entre otros equipos estuvo en M.E.D.E.A., Talleres y Huracán de Parque Patricios. Actualmente, forma parte del Sporting de Costa Rica, para ello la institución le concedió una licencia extraordinaria.



"Para mí es un sueño estar en Costa Rica", contó y añadió que toda su vida jugó a la pelota. Soriano es una jugadora talentosa, "creativa" como ella se define y se desempeña en posición de ataque. En cuanto a su trayectoria en la selección argentina jugó en la sub-17, sub-20 y en la mayor. En esta última debutó con tan sólo 17 años.



Sin embargo, no fue fácil alcanzar estos logros. Tuvo que superar varios obstáculos y hasta dejó el fútbol durante tres años, fue en ese momento que ingresó a la institución policial. "Amo ser policía, entregó lo mejor en el servicio y agradezco enormemente el apoyo que me brindan".



Betiana expresó que no es fácil para una mujer dedicarse profesionalmente al fútbol y, en su caso, combinar sus dos pasiones: ser policía y futbolista. Sin embargo, destacó el apoyo, el entendimiento y el aliento de sus compañeros y jefes.



"Hubo personas importantes dentro de la Policía que me puso Dios y que hicieron posible que hoy este acá, lo agradezco y lo mencionó siempre. Sin esas personas no podría estar donde estoy, recibí apoyo, me permitieron jugar y entrenar", sostuvo Betiana a prensa policial.



Aseguró que la jefa de Policía la comisario general Liliana Zarate Belletti representa a la perfección a las mujeres policías y es un ejemplo a seguir por su lucha y capacidad. "Le hago llegar mi agradecimiento eterno, me llena el alma que me entienda y me apoye", dijo Betiana en referencia a la máxima autoridad policial.



Finalmente, Soriano sostuvo que "es un orgullo vestir la camiseta de Argentina, es un logro muy grande representar a mi país, es fruto de un gran esfuerzo, estoy muy feliz. Además, es un agradecimiento por los que apostaron por mí, me ayudaron y apoyaron. Es un regalo grande de la vida y de Dios".