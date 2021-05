La hija de Mauro Viale lo reemplazó en la radio y disparó contra América TV

Buenos Aires. Ayer, a un mes de la muerte de su padre, Ivanna Viale se puso al frente de El Gíglico, el ciclo que emite Radio Rivadavia. "Este programa es para vos, papá. Es tuyo, es tu espacio, siempre va a ser para vos. Yo sé que vos quisiste siempre quisiste que yo esté acá y lo conseguiste porque quiero defenderte y quiero cuidarte", le habló a Mauro Viale al comienzo de la transmisión.



Posteriormente, añadió: "Lo extraño mucho y creo que lo saben. Todos lo extrañamos muchísimo. Para los que lo tenemos en el alma es un dolor que no lo vamos a poder superar. Se nos fue así de repente". Emocionada, reconoció que "tiene que continuar con este legado porque él no hubiera querido que esté mal".



"Él me hubiera querido ver fuerte. Siempre trato de buscarte papá en todos lados, trato de buscar una señal y trato de imaginarme qué me dirías vos en cada situación que se me presenta...como hacías siempre", remarcó.



Y agregó: "Siento el vacío inmenso que vos dejaste pero voy a seguir por vos, por lo que vos querías. Quiero que el programa continúe con toda la fuerza. Yo desde mi lado voy a estar acá y voy a intentar hacer lo mejor y agradezco que me hayan dejado estar en la silla que él ocupaba".



Antes de finalizar, lanzó duras acusaciones sin especificar el receptor, pero todo indica que son para América TV, señal en la que su padre trabajaba. "No se juega con la gente. No se juega con el abuso de autoridad y menos con alguien como mi papá con la trayectoria y los códigos que él tenía. Jugaron con él hasta último momento que te cambio, te saco, te pongo. Eso no se hace. Si eso terminó de debilitarlo aún más solamente les digo a los que tengan ganas de hacerse cargo que eso no es ser buena gente, eso es ser... no sé, no tengo palabras. Pero saben bien a quién me estoy refiriendo. Por un mísero punto de rating reventar a alguien con tanta trayectoria honor y ganas de laburar como tenía mi viejo", manifestó. (Mdzol)