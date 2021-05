Sandra Mihanovich y la familia de Jonatan Viale tienen Covid-19

Buenos Aires. La cantante y compositora Sandra Mihanovich y su pareja, así como la familia del periodista Jonatan Viale tienen Covid-19.



Mihanovich utilizó su cuenta de Twitter para contar que tanto ella como su pareja Marita Novaro tienen coronavirus y rápidamente reunió muestras de afecto y cariño.



“Quiero comunicar que hace dos días empezamos con síntomas de tos y fiebre y ayer nos fuimos a hisopar. El resultado llegó anoche y es positivo. Marita y yo estamos bien. Aisladas. Y contenidas”, escribió la conductora de “Soy Nacional” (Radio Nacional).



Por su parte, si bien el periodista Jonantan Viale se hizo un testeo y le dio negativo, tanto su mujer Micaela Krolovetzky, como sus hijos Romeo y Rafael, dieron positivo de coronavirus. Por este motivo, toda la familia permanece aislada.



Lo contó ayer por la tarde el periodista Lucas Morando, quien reemplaza a Viale en la conducción del programa radial Pan y Circo (Radio Rivadavia): “Ayer dimos una explicación medio por el aire porque queríamos cuidar la intimidad de la familia de Jony, pero hay que decir que tiene a toda su familia con covid, sus hijos Rafa y Romeo y a Mica”, anunció Morando.



“Él no tiene covid, le dio negativo el test pcr, pero está aislado. Afortunadamente, están todos en su casa. Los chicos no tienen síntomas graves, quizás un poco de fiebre uno de ellos, Mica está bien. Pero bueno, tener toda la familia con covid en este escenario, no es una linda noticia, asusta mucho”, agregó.



La noticia se conoce exactamente cuando se está cumpliendo un mes de la muerte de Mauro Viale, papá de Jonatan, por covid.



Mauro Viale falleció el domingo 11 de abril a los 73 años tras sufrir un paro cardíaco en el Sanatorio de Los Arcos, al que había ingresado un día antes por un cuadro severo de coronavirus, y 48 horas después de haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. A las pocas horas su salud empeoró por un cuadro de neumonía bilateral, del que no lograría salir. (Télam - Infobae)