Librero de Carlos Paz pide ayuda para su esposa internada

Mauro Gastón Cabello es un reconocido librero que trabaja desde hace muchos años en la sección libros que tiene el local de la librería Acuarela, ubicada en pleno centro de la ciudad.

Sin embargo hoy busca visibilidad para alcanzar la solidaridad de los carlospacenses, de los cuales muchos ya lo conocen por su gran conocimiento de obras literarias.

Jésica, la esposa de Mauro, trabaja en la mesa de entrada de la clínica San Patricio y es mamá de una nena de 10 años; hoy sufre una trombosis isquémica y por eso solicita ayuda.

La mujer fue hace 25 días a la clínica Vélez Sarsfield a realizarse una resonancia por un tendinitis en su rodilla y le detectaron una trombosis isquémica. Se encuentra internada desde ese día, donde le hicieron dos bypass y su cuerpo los rechazó. Ahora deberán amputarle en los próximos días, la pierna y por ello está con una terapeuta que la está ayudando asimilar la situación.

Esto provocó una crisis económica en su familia que dejó de pagar el alquiler ya que viaja a Córdoba hasta tres veces por día, y tiene muchísimos gastos. Si bien la obra social cubre la internación y el tratamiento, los gastos de movilidad, comida, estacionamiento y demás, no.

Por su parte, la madre de Mauro vive en Córdoba y la acompaña mientras él está acá trabajando en la librería pero también tiene muchos gastos de movilidad.

Para aliviar la situación, se va a realizar el sorteo de una saga de "Harry Potter" que son 7 libros que le donó la editorial Penguin. que se sorteará el día 30 de mayo. El valor de la rifa es de 500 pesos

"La verdad que está situación nos desbordó" dijo Mauro, "decidimos esperar unos días más para realizar la operación para ver si sucede un milagro. Le agradezco a la gente que está llamando para colaborar con la rifa. Esto no termina con la operación, tendremos que seguir con tratamientos y más adelante ver el tema de la prótesis. La situación económica por los gastos que nos genera en este momento es muy dura. No me gusta pedir dinero, va en contra de mis principios, por eso decidí hacer la rifa y gracias a Dios cuando quise comprar los libros me los donaron".

Los que quieran colaborar pueden llegarse a la librería o comunicarse al siguiente numero 351-3779115.