Mañana WhatsApp impone nueva política de privacidad: ¿vas a aceptar?

El 15 de mayo se cumple la fecha límite para aceptar la nueva política de condiciones y privacidad de WhatsApp, que provocó críticas por parte de usuarios del servicio de mensajería propiedad de Facebook. Desde la plataforma han aclarado que no eliminarán las cuentas de aquellos que no acepten las nuevas condiciones de uso, pero advirtieron que estos "encontrarán una funcionalidad limitada en WhatsApp".

Esto es lo que necesita saber antes de aceptar la nueva política de la compañía.

Nuevas opciones para comunicarse con empresas

La actualización incluye nuevas opciones para chatear con empresas a través de WhatsApp. Los usuarios podrán enviar mensajes a compañías para "hacer preguntas, realizar compras y obtener información", al tiempo que siempre podrán bloquearlas o eliminarlas de su lista de contactos.

Asimismo, WhatsApp indica que, "a fin de poder responder con rapidez, es posible que estas empresas hagan uso de Facebook como proveedor de tecnología para administrar algunas de las respuestas en su nombre". El servicio añade que se identificará este tipo de chats de manera clara "con una etiqueta para que sepa cuándo ese sea el caso".

Los chats privados no sufrirán cambios

WhatsApp asegura que la privacidad y la seguridad de los chats personales con familiares y amigos "jamás cambiarán". La plataforma indica que no comparte los contactos con Facebook y que ninguna de las dos compañías puede ver el contenido que los usuarios se envían entre sí, ya sean mensajes, llamadas, archivos o ubicaciones.

Además, los desarrolladores subrayan que WhatsApp no proporcionará números de sus usuarios a ninguna empresa y que sus políticas prohíben que las compañías se pongan en contacto con los usuarios sin haber recibido antes la aprobación para hacerlo.

WhatsApp recuerda que todas las conversaciones se cifran de extremo a extremo, con lo que los mensajes no pueden ser leídos ni por la propia aplicación ni por terceros.

Compartición de datos con Facebook

"Como parte de las empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de las otras empresas de Facebook y también comparte información con ellas", explica la política de privacidad. "Ambas partes podemos usar la información que recibimos para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y promocionar nuestros servicios y sus ofertas, incluidos los productos de las empresas de Facebook", añade.

La política actualizada deja claro que los datos recopilados por WhatsApp se compartirán ahora con Facebook. Estos datos incluyen el número de teléfono, "datos de transacciones, información relacionada con el servicio, información sobre cómo interactúa con otros (incluidas las empresas)" cuando utiliza sus servicios, así como información sobre el dispositivo móvil, nivel de carga de la batería y la dirección IP, entre otros.

Uso de la información por WhatsApp

WhatsApp explica que recibe información de las otras empresas de Facebook y también comparte información con ellas para "promover la seguridad, protección e integridad a través de los productos de las empresas de Facebook, por ejemplo, sistemas de seguridad y de lucha contra spam, amenazas, abuso o actividades que infrinjan las leyes".

Asimismo, la aplicación puede usarla para hacer sugerencias, personalizar funciones y contenido, ayudar a completar compras y transacciones y "mostrar publicidad y ofertas relevantes a través de los productos de las empresas de Facebook". También permite la integración de WhatsApp con otros servicios de Facebook, como la plataforma de pagos Facebook Pay, si el usuario quiere usarla para pagar algo en WhatsApp.

Además, la plataforma subraya que no permite publicidad por parte de terceros.

No se borrarán las cuentas de los usuarios que no acepten

WhatsApp comunicó la semana pasada que posponía sus planes de bloquear a los usuarios que no acepten la nueva política de privacidad antes del 15 de mayo.

A partir de esa fecha, los que no admitieron la actualización "encontrarán una funcionalidad limitada en WhatsApp". Aunque podrán responder a las llamadas, videollamadas o mensajes entrantes, no tendrán acceso directo a su lista de chats.

Sin embargo, tras unas semanas de funcionalidad limitada, estos usuarios tampoco podrán recibir llamadas ni notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas a sus teléfonos, avisa la compañía. (Fuente: Agencia Rt y WhtatsApp)