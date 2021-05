Canaletti recibió el alta y ya está en su casa

El periodista de policiales estuvo internado varios días por una neumonía bilateral causada por el coronavirus.

A fines de abril se conoció que Ricardo Canaletti se había contagiado de coronavirus. El periodista de TN estuvo los primeros días en su casa, y luego tuvo que ser internado debido a que su estado de salud había empeorado, pero ahora mejoró y fue dado de alta.

"Estoy muy débil y con antibióticos. Mi peor enemiga es la fiebre, pero anoche por suerte no tuve. Ahora hay que esperar", expresó en ese momento en diálogo con TN Show.

Afortunadamente, este sábado el conductor de Cámara del crimen recibió el alta y ya se encuentra en su hogar. "Me dieron hoy el alta. Estoy en casa. Me siento un poco mejor", aseguró en diálogo con el mismo medio.

Días atrás, el periodista había contado que la enfermedad le estaba haciendo pasar un muy mal momento: "Me siento muy débil esperando que la fiebre no vuelva y espero que eso pase así me dan el alta. Esta enfermedad te quita todas las fuerzas y te saca mucha vitalidad. Hay que pensar en positivo porque es la única manera de sobrellevarla"