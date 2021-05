Las mejores plataformas europeas para trading libre de comisiones

Cuando en marzo del pasado año muchas empresas tuvieron que cerrar operaciones debido a la caída de las acciones por causa de la pandemia por Coronavirus, los pequeños e inexpertos inversores de plataformas en línea fueron los encargados de generar una especie de estabilidad al mercado de cambios y criptomonedas.

La popularización de aplicaciones de trading libre de comisiones entre jóvenes que se encontraban aislados en sus hogares propició su entrada de una forma menos profesional y mucho más rápida al mercado bursátil, en adición, procuraron que lo valores de pequeñas y grandes empresas no se desplomaran o se declararan en banca rota.

Comúnmente una plataforma que no cobra comisiones sobre sus operaciones trabaja con Contratos por Diferencia (CFDs). Esto puede resultar ventajoso para el trader porque con estos contratos se puede invertir bien a la alza o a la baja, de forma que si se estudia correctamente el mercado, al usuario le pueden quedar ganancias si el activo gana o pierde valor.

Aunque estas plataformas libres de comisiones se difundieron entre personas sin conocimientos económicos debido a la sencillez de su uso, actualmente son demandadas cada vez más por estudiosos del área y por aquellos cuyo capital es limitado debido a los ingresos que reporta.

¿Cuáles son los mejores brókers europeos para trading sin comisiones?

Para procurarse rentabilidad a largo plazo, muchos inversores seleccionan brókers que ofrezcan precios muy bajos por comisiones o donde esta sea inexistente. La siguiente muestra es una lista de plataformas que no cobran comisión y son de origen europeo que permiten inversiones en criptomonedas, Fórex, CFDs, fondos y otros activos.

1. eToro: esta plataforma es regulada por la FCA, CySEC y ASIC, no cobra comisiones para abrir o cerrar operaciones ni para comprar acciones en las principales bolsas de valores del mundo. Es ideal para personas que empiezan a relacionarse con el mundo de las finanzas debido a su sistema patentado “copy trading”. Puede invertirse en criptomonedas, acciones, CFDs y ETFs.

2. XTB: este bróker polaco permite la inversión en acciones, ETFs y CFDs sin comisión desde 2002, es reconocido por su plataforma xStation 5, ideal para principiantes por la sencillez de su interfaz. Está regulado por entidades como KNF, FCA y CySEC.

3. Plus500: fue de los primeros brókers en simplificar las funciones de su plataforma y al igual que las anteriores, esta también permite operaciones para invertir en CFDs sin cobro de comisiones. Este bróker cuenta con las licencias de la CySEC y FCA.

Comúnmente las plataformas que no cobran comisiones perciben ganancias a través del spread, esto es la pequeña diferencia entre el precio de la compra y el de la venta. De esta forma, se está frente a una modalidad que funciona como una especie de negocio redondo: mientras que las ganancias van al trader, el bróker se queda con las diferencias del spread.

Esto no significa que las ganancias que reporte el bróker sean mínimas, aunque no podrían compararse con el cobro de comisiones, todavía estas son abundantes porque el número traders que se apuntan a plataformas que no carguen las comisiones de compra-venta va en ascenso cada vez.

¿Por qué elegir una plataforma libre de comisiones?

A propósito de lo ocurrido con GameStop, se empieza a hablar de una especie de “democratización” en el mundo de las finanzas, no obstante, lo que es cierto es que estas plataformas permiten la entrada a usuarios menos experimentados pero con las mismas ansias de generar activos y adquirir conocimiento.

Por otro lado, a traders con menor capital no se les obstaculiza su entrada al mercado y pueden hacer una inversión segura. Como la pandemia por Covid-19 ha dejado ver, estos brókers también procuran generar cierta estabilidad entre las acciones debido a las inversiones con CFDs.

Una de las razones por las que estas plataformas surgieron tan rápido es debido a la innovación tecnológica: a través de aplicaciones para smartphones y tablets, crean una interfaz cómoda y fácil de usar que convenza al usuario de que su lugar está en el trading sin comisiones.

Estas aplicaciones y la naturaleza de la plataforma desdibujan las limitaciones de acceso a este tipo de mercado, cualquier persona con un smartphone o tablet puede invertir en Fórex u otra rama financiera, al mismo tiempo que aprende a través de las llamadas social trading. En cualquier caso, el trader es quien siempre gana, debido a la alta competencia entre precios las compañías siempre tratarán de favorecer a su cliente.