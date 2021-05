La odisea de alquilar casa en Carlos Paz

«Cada vez es más difícil alquilar en Carlos Paz»; confesó una reconocida inmobiliaria de la ciudad. Ante un mercado que se contrajo, el acceso a un casa o un departamento en alquiler se ha vuelto una verdadera odisea y quienes lo logran, tienen que afrontar numerosos requisitos y contratos cada vez más onerosos.

Los vecinos de la ciudad consideran que las exigencias para alquilar se han vuelto casi imposibles de cumplir y que encontrar una propiedad a buen precio y donde les permitan ingresar con niños y mascotas, es una tarea complicada. Hay familias que empiezan la búsqueda un año antes de la fecha de mudanza.

Marlen contó a EL DIARIO: «Yo soy de Mendoza, mi marido es de Carlos Paz y hace un año que estamos buscando un lugar donde mudarnos. Nos cuesta mucho conseguir y más porque tenemos tres hijos, y eso que nosotros no tenemos limite de pago. Hay muchos alquileres disponibles pero no es fácil. Primero conseguimos un dúplex de tres dormitorios, era hermoso. Yo tenía todas las garantías y papeles, pero cuando le comenté que tengo dos hijos de un año y cinco años, me dicen que no me lo pueden alquilar por los chicos. Me dijeron que no alquila con niños por seguridad, ya que tiene una pileta. Luego conseguí una casa con dos dormitorios, la busqué sin pileta y no pedían tantos requisitos, pero le comenté a los dueños que tengo un caniche y me informaron que no aceptan animales. Directamente, me cortaron el teléfono. Cuando encontré algo donde me aceptaban los chicos y el perro, me comunicaron que el alquiler aumentaba de 20.000 a 25.000 pesos. A los pocos días, me dijeron que se iría a 30.000 pesos y me terminaron diciendo que ya se había alquilado».

Por su parte, Romina reconoció que ella también debió afrontar numerosos requisitos para acceder a un inmueble de alquiler. «Es muy difícil conseguir. Te piden mes adelantado, garantía propietaria o recibo de sueldo, pero siempre con montos muy elevados de 70000 o 90000 pesos, lo cual sabemos que dada la situación del país, es muy difícil de tener. En caso de tratarse de inmobiliaria, además te cobran el 5% del total del contrato más sellado, o sea que, en un alquiler promedio de 15.000 pesos mensual, en el primer año de alquiler uno debe contar con 70.000 pesos para poder ingresar. Ni hablar que no aceptan mascotas, muchos no alquilan con niños o ponen condiciones que no se explican, siendo que uno paga por ese techo y tiene derecho a vivir como más le guste, siempre y cuando cuide la propiedad»; manifestó a este medio.

Por su parte, una conocida agente inmobiliaria de la ciudad, reconoció que el mercado se contrajo a partir de la sanción de la Ley de Alquileres y dijo: «Muchos que tenían propiedades en alquiler han decidido sacarlas del mercado. Esa es la realidad, entonces las que quedan tienen valores elevados y muchos requisitos para acceder. Esto es una tendencia que se experimenta en toda la Provincia de Córdoba, los dueños se quieren resguardar y cada vez tenemos menos inmuebles para ofrecer».