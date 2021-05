Siguen subiendo los casos y Punilla se queda sin camas de terapia intensiva

La situación epidemiológica se ha tornado crítica en el Valle de Punilla, hubo una escalada importante de casos, se vieron ocupadas las camas de terapia intensiva en sanatorios privados y hospitales y también creció el número de fallecidos. En el Hospital Domingo Funes se están derivando pacientes con COVID-19 al polo sanitario de Córdoba, pero advierten que se está viviendo el peor momento de la pandemia.

Capilla Del Monte, La Cumbre, Carlos Paz y Cosquín con las localidades más afectadas por el impacto de la segunda ola y las autoridades sanitarias están analizando nuevas medidas junto con los intendentes y jefes comunales.

Ayer, el intendente Pablo Alicio anunció nuevas restricciones en La Cumbre para frenar los contagios y hoy, el intendente coscoíno Gabriel Musso suspendió dos importantes eventos culturales y anticipó que se tomarán nuevas medidas en las próximas horas.

En los establecimientos médicos privados, la ocupación de camas llegó al 90% y en el hospital regional, se evalúa ampliar la terapia intensiva de COVID-19 hacia un sector ocupado ahora por otras patologías.

Como si esto fuera poco, hay un brote de coronavirus en un geriátrico de Capilla del Monte (hay seis abuelos infectados), se suspendieron las clases presenciales en la escuela primaria José de San Martín por varios contagios de alumnos y docentes y Villa Carlos Paz sigue entre las poblaciones con mayor cantidad de casos diarios de la Provincia de Córdoba.

La doctora Sonia Nieva manifestó a EL DIARIO: «No ha parado la escalada de casos, día a día viene gente muy joven, de entre 20 y 40 años. Se están derivando muchos pacientes de terapia intensiva a Córdoba y actualmente, tenemos completas las 4 camas de terapia de COVID-19 y hay otras 11 camas de terapia intensiva ocupadas con otras patologías. En ese sector no podemos poner gente con COVID porque no los podemos juntar, pero si todo continúa así, no tendremos otra opción que ampliar la terapia».

«Actualmente, no estamos atendiendo gente con obra social, se la deriva directamente para darle prioridad a la gente que no tiene obra social. Podemos tener hasta nueve camas frías en el hospital modular (pacientes que requieren sólo algunas horas de internación), pero también observamos que la situación en el ámbito privado está muy complicada. Más allá que todos los sanatorios de la región cuentan con algunas camas libres, la situación es complicada. A diario, estamos atendiendo a unos 80 pacientes febriles por día y hay 4 necesitan internación o cama fría. La gente no se cuida y estamos entrando en una etapa crítica»; sostuvo la directora del Centro de Operaciones de Emergencias del Valle de Punilla.

«Tenemos un brote en un geriátrico en Capilla Del Monte con seis abuelos infectados y se cerró una escuela porque había cuatro docentes infectados. Son docentes que no respetaron las medidas sanitarias y se juntaron entre ellas por trabajos que podían hacer de forma virtual. Nos preocupan este tipo de actitudes, vemos que los docentes no están tomando las medidas necesarias, a muchos se los convocó a vacunarse antes del CIDI y no asistieron. Las clases presenciales no son el problema, los chicos no son el problema, el problema son los adultos que no respetan las medidas sanitarias fuera del colegio»; reconoció la doctora.

«Cruz Del Eje, Capilla Del Monte, La Cumbre, Carlos Paz y Cosquín están en una situación muy complicada. Se realiza una gran cantidad de hisopados en el Valle de Punilla, alrededor de tres mil por semana, pero el panorama no es alentador. Si hiciéramos el doble de hisopados, tendríamos un 50% más de infectados»; concluyó.