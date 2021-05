Le depositaron 4 millones de pesos por equivocación y los devolvió

Durante el último fin de semana, un hombre se dio con una insólita situación cuando revisaba su cuenta en el cajero. Le habían depositado 4 millones de pesos por error. El episodio sucedió en el interior del país, en la localidad de Cerillos perteneciente a la provincia de Salta.

Se trata de la historia de “Paco”, quien trabaja de un aserradero y se encontró con esta situación atípica el último viernes. Asimismo, no dudó en cómo responder a la confusión dando una muestra de honestidad y decencia.

Luego de darse cuenta del error, espero hasta el lunes siguiente cuando reabrió la sucursal del Banco Industrial para devolver la totalidad del dinero a su dueño, quien no podía creerlo.

En diálogo con los medios locales, su sobrino comentó el episodio y recordó lo que su tío afirma constantemente. “Uno puede no tener trabajo, no tener para comer, pero nunca se metan en cosas malas, no hagan cagadas, siempre así, derechitos”.