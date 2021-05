Cuáles son las nuevas actualizaciones de Zoom y Meet

Zoom y Meet son dos plataformas que adquirieron gran relevancia durante la cuarentena del 2020 y continúan teniendo mucha popularidad ya que pasaron a formar parte de la rutina de los usuarios.

En los últimos días anunciaron nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia del usuario. Entre las novedades de Zoom se destaca que ahora se podrá hacer notas en vivo o remarcar algo durante la videollamada y que todos puedan verlas.

Asimismo, incorporó más emojis. Hasta ahora solo había, pero con estas incorporaciones las personas podrán elegir para expresar sus emociones, ideas o sentimientos más caritas, manitos o símbolos.

Por último, Zoom suma la vista inmersiva . “Esta opción busca generar una experiencia más inclusiva e integradora”, comentó Almendra Valero. Con esta novedad, el anfitrión podrá poner un fondo común con todos los participantes de la charla ya su vez cada usuario podrá decidir si lo que quiere o no. Esta opción estará disponible en los grupos de hasta 25 personas

Por otro lado, Meet también se actualizó. Ahora se podrán incorporar fondos en movimiento, lo que no era posible en las versiones antiguas y se propusieron que sus llamadas consuman la menor cantidad de datos posible, un tema no menor para cuando no hay wifi.

Además, incorporó un modo automático para aumentar la luz y que los usuarios se pueden ver mejor.