No quedan camas de terapia intensiva en las clínicas de Carlos Paz

Debido a la escalada en la cantidad de casos de COVID-19, las clínicas privadas de Carlos Paz alcanzaron una ocupación del 100% en sus salas de terapia intensiva. También se vio incrementada la demanda en el Hospital Domingo Funes, el único nosocomio del Valle de Punilla que está adaptado para albergar a pacientes afectados por el virus.

Tanto en el Sanatorio Privado Punilla como en la Clínica San Roque durante los últimos días se vieron colmadas las salas de terapia intensiva y faltan camas de internación. El ingreso de pacientes con coronavirus hace que no haya lugar para otras patologías y que aquellos que las padecen sean derivados a centros asistenciales de la ciudad de Córdoba, donde la ocupación es casi total.

El panorama es similar en otras poblaciones de la región y se agrava con los índices que muestra el Hospital Funes, donde se encuentran ocupadas las 4 camas de terapia de COVID-19 y hay otras 11 camas de terapia intensiva ocupadas con otras patologías.

Los números van en ascenso y durante las últimas 24 horas, el departamento alcanzó la cifra récord de muertes en un día (8 fallecidos) y un récord de contagios con casos distribuidos en 20 localidades.

Santiago Cardel es director del Sanatorio Privado Punilla y expresó a EL DIARIO: «Actualmente, la ocupación de camas en UTI es del 100%. Tenemos 6 camas disponibles y 5 están ocupadas por pacientes con Covid. La situación es crítica, el sistema de salud privado está saturado y si no se detiene la tasa de contagios, el sistema no aguantará y no vamos a poder atender todos los casos».

«La alta demanda de camas críticas que tenemos de pacientes de COVID, desemboca en la imposibilidad de darle respuesta a pacientes con otras patologías graves, como por ejemplo, enfermedades cardiovasculares severas»; agregó.

«Actualmente, las derivaciones se gestionan con la Oficina de Derivación de Pacientes de la Red Integrada de Salud del Hospital Italiano y los pacientes son derivados al nodo que tenga disponibilidad de camas en UTI»; concluyó Cardel, en relación a los casos que llegan ahora a la clínica y que no pueden ser atendidos por falta de camas.