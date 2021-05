No puede recibir clientes, pero igual adornó su local para el 25 de mayo

Pese a que no puede recibir al público, los dueños de un local gastronómico ubicado en el centro de Carlos Paz decidieron adornarlo con los colores patrios con motivo del 25 de mayo.

Se trata de Hans, un resto-bar ubicado en la calle Lisandro de la Torre, cuya dueña Lilian Villarreal, contó a El Diario: «Pensamos que la Semana de Mayo no pude pasar desapercibida pese a la pandemia, así que decidimos adornar el local. A pesar de las nuevas restricciones, vamos a seguir adelante como podemos. Para mí, es la fecha más importante de nuestro país y entonces no me cabe en la cabeza la posibilidad de no adornar el local y hacer algo significativo».

«Venimos como todos, es muy duro y la gente está muy asustada. El presidente habla y la gente se encierra nuevamente y cada vez que cerramos nuestras puertas, el iniciar nuevamente cuesta un montón»; agregó.

«Seguimos adelante y esperemos a ver cuándo termina esta pesadilla. Estamos haciendo delivery, café al paso y ofertamos un menú diario y también a la noche. Se pueden retirar hasta las 18 horas»; completó.