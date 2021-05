Carlos Paz: Una pesadilla que terminó con una muerte por COVID-19

Una familia de Carlos Paz denunció haber vivido un calvario en el día de ayer, una pesadilla que terminó con la muerte de un hombre de 54 años a causa del coronavirus por no haber recibido atención médica en tiempo y forma. Su esposa también está contagiada y dijo que pasaron varias horas hasta que lograron trasladarlo al Hospital Sayago, ya que no conseguían una ambulancia que pudiese brindarle asistencia.

Ayer alrededor de las tres de la mañana, el cuadro del hombre comenzó a agravarse y su pareja decidió llamar primero a los servicios de emergencias de AMI y Vittal, pero ninguno respondió porque no se trataba de un hecho ocurrido en la vía pública y porque no eran socios de las empresas.

Luego se comunicó con el Sanatorio Privado Punilla, cuyas instalaciones se encuentran en cercanías de su domicilio, pero le manifestaron que tampoco podían ayudarla.

Acto seguido, intentó contactar al Hospital Sayago y le expresaron que no estaba disponible la ambulancia adecuada para el traslado de pacientes con COVID-19, por lo que los minutos pasaban, el hombre estaba cada vez peor hasta que se descompensó, por lo que, la mujer contactó a la Policía y fueron integrantes del Cuerpo Especial de Policía quienes (con máscaras, barbijos y otros equipos para evitar cualquier contagio) hicieron las veces de enfermeros.

Los uniformados llegaron hasta el domicilio, cargaron al hombre en un vehículo particular y fue su yerno quien lo llevó hasta el nosocomio, donde un grupo de profesionales aguardaba su llegada y activó un protocolo de emergencia. Sin embargo, los minutos perdidos fueron fatales y falleció alrededor de las diez de la mañana dentro del hospital.

«¿Qué sucede con la gente que no tiene obra social y se encuentra en estas circunstancias? ¿Por qué no hay ambulancias para traslado de pacientes con Covid?»; se preguntaron allegados a la víctima.

Otra grave denuncia

En la localidad de Tanti, hace algunos días, sucedió un hecho similar. Un hombre oriundo de Santa Fe que en el mes de noviembre se mudó a Empalme y que no cuenta con amistades de confianza ni familiares en la zona, comenzó a mostrar síntomas de COVID-19 y un día después, su esposa.

Con el correr de los días, mostraban algunas mejoras y luego empeoraban, hasta que el domingo pasado (en horas de la noche), se comunicó con el dispensario de Tanti para que le hicieran un hisopado porque no contaba con vehículo propio. Debió dar todos sus datos y le comunicaron que el lunes sería hisopado, pero algunas horas después, le manifestaron que no podrían asistirlo porque se hallaba en jurisdicción de Villa Santa Cruz del Lago.

«Llegó el día lunes, llamamos al centro de salud de Villa Santa Cruz del Lago y nos dicen que tampoco pertenecemos al mismo, sino que a Tanti. Volvemos a llamar al centro de salud de Tanti y nos dicen que nos van a llamar y nunca nos llamaron. Volvemos a insistir en la noche del día lunes, nos dicen que correspondemos a Tanti y que el día martes, nos iban a llamar para coordinar hisopado. Cuando vemos que no nos llamaron en el transcurso de la mañana, volvemos a insistir y nos dicen que no nos corresponde nuevamente, que debemos acercarnos»; denunció la hija del matrimonio. «Yo me pregunto: ¿cómo se procede ante esta situación ? Estamos totalmente solos, se supone que no podemos tomarnos colectivos, no podemos tener contacto, y nos toman el pelo. Sinceramente, es una vergüenza que esto esté pasando cuando es algo totalmente que nos supera a todos, se tiran la pelota el uno al otro y nadie nos dio una solución»; concluyó.