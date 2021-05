Cruzada para que los perros callejeros no sean olvidados en la cuarentena

Las nuevas restricciones impuestas por la segunda ola de coronavirus trajeron varias complicaciones y una de ellas, es la supervivencia de los perros callejeros que se encuentran en Villa Carlos Paz.

Muchos animales eran alimentados por los comerciantes y debido a la vuelta a Fase 1, muchos se encuentran imposibilitados de abrir sus puertas y dueños y empleados de locales decidieron organizarse para asistirlos durante esta semana.

Jessica Acuña, que trabaja en el bar Rock me Beer, sostuvo a EL DIARIO: «En la galería, juntamos entre todos un poco de plata y compramos una bolsa de alimentos de 25 kilos que dura poco menos de un mes. A veces, cuando no llegamos a juntar, cada uno pone de su bolsillo y trae algo de comida. Ahora con la pandemia, Silvia (la dueña de los Alfajores El Triángulo) y yo, pedimos ayuda a la gente del bar y a otros negocios y nos turnamos para darles de comer. Ella a la mañana y yo a la tarde».

«No nos tenemos que olvidar que ellos no tienen casa y no tienen para comer, porque los bares están cerrados y no hay sobras para darles. Son aproximadamente 15 perros que vienen y que andan con esos chalequitos que les dimos nosotros. Son perros grandes que nadie quiere adoptar»; completó.