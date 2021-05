La dramática historia de una vecina de Carlos Paz: «Si no trabajo, no comemos»

La dramática historia de una madre soltera de Villa Carlos Paz y su desesperado pedido de ayuda, volvió a poner en evidencia la disyuntiva entre la grave situación epidemiológica y la crisis económica. Evangelina Roggero es una las tantas vecinas de la ciudad que se ha visto severamente afectada por la cuarentena y aseguró: «Si no trabajo, no tengo que darles de comer a mis hijos».

La mujer tiene tres niños de 16, 12 y 11 años de edad, alquila un inmueble en la zona del Centro Viejo y sus ingresos dependen de su labor como permisionaria del estacionamiento (naranjita), una actividad que se ha visto restringida por la vuelta a la Fase 1 ante el aumento de los contagios y muertes por coronavirus.

Si bien reconoce la gravedad de la situación sanitaria que vive el país, la provincia y la ciudad, el año pasado, no pudo trabajar y ahora nuevamente se encuentra en una situación desesperante porque no sabe cómo hará para afrontar los gastos de comida y alojamiento de ellas y sus hijos. En diálogo con este medio, pidió a las autoridades que la ayuden a afrontar este difícil momento.

«Nosotros no vivimos de un sueldo, los naranjitas cobramos un porcentaje del estacionamiento. Yo estuve seis meses sin trabajar el año pasado y debí salir a pedir prestado dinero, ya que no me respetaron las condiciones establecidas de alquiler y no recibo ayuda del padre de mis hijos. Donde yo vivo, no tengo internet y mis hijos para acceder a las clases virtuales del colegio se iban a la cuadra donde yo trabajo y usaban el internet de un comerciante que nos prestaba la clave. Tienen que salir a la calle con frío, lluvia o lo que sea para hacer las tareas, tener clases o rendir. Yo no pido que pongan Internet, pero me gustaría que me dieran alguna ayuda para pagarlo y que mis hijos puedan tener las clases en casa»; contó Evangelina.

«El año pasado la pasé muy mal durante la cuarentena y cuando me enteré que ahora no iba a poder trabajar por diez días, me volvieron todas la preocupaciones. Nadie te asegura nada y durante estos días no entra dinero a mi casa y yo tengo que pensar qué les voy a dar de comer a mis hijos, quién me va ayudar y cómo hacer»; sostuvo la mujer.

En otro fragmento de la entrevista concedida a EL DIARIO, agregó: «Me considero que soy una persona con la capacidad de trabajar y siento que no hay muchas oportunidades de trabajo. En el año 2018, yo encontré dinero en la cuadra que trabajo y lo devolví y me acuerdo que todos me felicitaron y me reconocieron en la Municipalidad. Yo lo único que pido es que me ayuden a encontrar un trabajo con un sueldo, pido trabajo para poder pagar mi alquiler, darle de comer a mis hijos y pagar el Internet. Creo que el gobierno nacional no se fija que muchas personas no tenemos la posibilidad de quedarnos encerrados».