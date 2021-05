Coronavirus: El desgarrador relato de una médica del Hospital Funes

En medio del pico de muertes y contagios de coronavirus en el Valle de Punilla, una médica del Hospital Regional Domingo Funes hizo un emotivo descargo en las redes sociales donde sostuvo que están librando una «batalla desigual, en la que vamos perdiendo». Se trata de la doctora Daniela Mendoza, quien reconoció que se agravó la situación epidemiológica en la región y que es necesario tomar conciencia sobre la gravedad de la pandemia.

Daniela es oriunda de Villa Carlos Paz, tiene 45 años de edad y hace 20 años que se desempeña en la guardia del nosocomio más importante del departamento. Desde el mes de marzo del año pasado, está en la primera línea en la lucha contra el COVID-19.

A través de un posteo que hizo en las redes sociales, la médica expresó: «Cae la noche sobre la UCI, una cama libre, va el segundo paciente que fallece en la misma cama en dos días. Uno de ellos de 52 años, decía no querer que el intuben, «no quiero salir en una bolsa negra». Lo convencimos ya que era su última oportunidad de vida, accedió. Antes de sedarlo, apretó mi mano y dijo que le apenaba ese momento, no haber podido despedirse de su hijo, y que Dios nos bendiga a todos lo que estábamos ahí».

«Lo sedamos y lo intubamos, no lo logró, no lo logramos. No basta con tener el conocimiento, las ganas, la entrega, el amor por la profesión, sino tenemos las armas: medicamentos, insumos, materiales»; reflexionó.

«¿Cómo vamos a la guerra sin armas? ¿cómo podemos defender la vida sin tener con qué luchar? Una batalla desigual, en la que vamos perdiendo»; aseguró en el emotivo texto.