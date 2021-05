Carlos Paz: récord de casos de coronavirus y clínicas al borde del colapso

Hoy se informaron 122 nuevos contagios de coronavirus en la ciudad de Villa Carlos Paz. Se contabilizaron 1558 casos durante mayo, superándose los registros de abril y convirtiéndose en el peor mes de la pandemia en muertes y casos.

La pandemia no da tregua en la ciudad y se estima que la situación podría agravarse en las próximas semanas.

De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sobre la situación del COVID-19, se registra un total de 6426 casos positivos (5823 recuperados y 54 fallecidos); 16632 descartados y 685 que se encuentran en estudio.

Mientras tanto, luego de un pedido que hicieron los comerciantes y empresarios de la ciudad, se dispuso hoy que los comercios no esenciales podrán trabajar pero sin permitir el ingreso de los clientes a sus locales y a través de la modalidad retiro en puerta (take away) o delivery. El municipio busca alcanzar un equilibrio entre las disposiciones sanitarias adoptadas para frenar al curva de contagios y la necesidad económica de cientos de carlospacenses de trabajar.

No obstante, la situación epidemiológica no mejora y amenaza con agravarse.