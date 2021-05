Hoteles y restaurantes abrirán sus puertas el próximo lunes

La Asociación Hotelera, Gastronómica y Afines de Carlos Paz sacó un duro comunicado en el día de hoy, dónde expresó preocupación por el futuro de la industria turística y consideró que «todo trabajo es esencial».

Tras haber manifestado que el sector genera más de 500 mil puestos de trabajo a nivel nacional, los empresarios carlospacenses sostuvieron: «Necesitamos hoy más que nunca del apoyo del sector público para amortizar el impacto devastador de las medidas restrictivas».

Asimismo, anunciaron que el 31 de mayo reabrirán sus hoteles y establecimientos gastronómicos.

«Creemos que las políticas públicas debieran estar orientadas a priorizar la salud, a controlar la aplicación de los protocolos, a endurecer las multas para aquellos que no cumplen y a generar un sistema transparente que deje a la política partidaria de lado. Advertimos sin embargo, desde el comienzo de la cuarentena, que las restricciones no sólo no lograron frenar el avance del virus sino que han dejado a cientos de familias trabajadoras en la calle»; añadieron.

«Bajo la leyenda de trabajo esencial los gobiernos han olvidado el tremendo aporte que sectores como el nuestro hacen al progreso, al desarrollo, a la economía y como consecuencia de nuestros tributos, a la salud, a la educación y a la seguridad. Las medidas para sostener el cierre total han sido hasta ahora paliativas e incluso escasas. A la fecha, hoteleros y gastronómicos, pero por extensión, todos los que estamos vinculados al turismo nos encontramos en buena parte endeudados, con compromisos económicos, debatiendo la posibilidad de un cierre definitivo. Y de igual forma nos sentimos desorientados y absolutamente abandonados a nuestra suerte. Sin políticas de promoción, sin asistencias ni compromisos reales»; puntualizaron.

En otro fragmento del texto que se difundió hoy, ASHOGA expuso: «Sepan ustedes que los hoteles y restaurantes no contagian. Lo que contagia es la falta de testeos, la falta de vacunas, la falta de controles, un sistema de salud colapsado y la corrupción endémica que lamentablemente vuelve a aparecer como la protagonista en nuestro país. Por el contrario, lo que sana es el trabajo, una economía fuerte y productiva, un país en marcha».

«El lunes 31 de mayo es nuestra fecha límite. No hay trabajos “secundarios”. En Argentina, todo trabajo es esencial»; concluyeron.