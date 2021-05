Los comercios podrán abrir en Carlos Paz: ¿Cómo funcionarán?

Tras un pedido que hicieron comerciantes y empresarios, se acordó que los locales no esenciales también podrán abrir sus puertas en la ciudad de Carlos Paz. Funcionarán con restricción horaria y no podrán permitir el ingreso de clientes a sus locales, sino que deberán atender desde la puerta con modalidad take away o entrega a domicilio.

Si bien se encuentra en vigencia el decreto nacional que sólo autoriza el funcionamiento de comercios esenciales, la medida apunta a evitar el cierre masivo de locales y el despido de cientos de empleados.

De esta forma, los comercios no esenciales podrán seguir trabajando bajo la modalidad de venta previa y retiro de mercadería en puerta. Los clientes no podrán ingresar al local y los comerciantes deberán respetar el mismo horario de funcionamiento para los comercios esenciales, de 6 a 18 horas.

La disposición coincide con la resolución que tomaron otros municipios de la Provincia de Córdoba y el Valle de Punilla, como Capilla del Monte, La Falda y Huerta Grande.

Hoy fue el primer día hábil de restricciones y a lo largo y ancho del país, muchos comerciantes decidieron abrir sus puertas. En la ciudades de Córdoba, Rosario y Capital Federal, hubo viveros, cotillones, mercerías, tiendas de ropa, bicicleterías y jugueterías que volvieron a trabajar sin permitir el ingreso de público al interior de los locales.

En nuestra ciudad, hoy de evidenció un poco más de movimiento en la zona comercial y muchos decidieron abrir sus puertas pese a que todavía no se habían acordado las nuevas autorizaciones.