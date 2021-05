Juntan dinero para que una joven de Cosquín no pierda la vista

Sabrina Bodes vive con su madre y sus hermanos en la ciudad de Cosquín y hace algunos años fue diagnosticada con queratocono, una enfermedad que deforma la córnea y puede hacerle perder la visión. Fue operada recientemente del ojo derecho y eso le permitió recuperar gran parte del sentido de la vista y si bien cuenta con obra social, eso no cubre todos sus gastos. Su familia lanzó una campaña solidaria para afrontar los costos de los medicamentos e insumos que necesita para someterse a un trasplante.

La joven de 21 años dialogó con EL DIARIO y contó: «La verdad que es medio difícil vivir así. Yo estaba en la secundaria, jugaba al fútbol y dejé todo porque la pasaba mal, no veía casi nada y era muy feo. Después me operé el primer ojo y eso mejoró mucho mi vida, porque ahora puedo usar anteojos que me ayudan bastante. El otro está empeorando y ya lo empiezo a notar, por eso necesito un trasplante. Ahora empecé la facultad, volví a jugar al fútbol y no quiero seguir perdiendo la visión».

Alejandra es la mamá de Sabrina y expresó: «El desafío es que no pierda la visión de su ojo izquierdo, ya que se encuentra muy avanzada. Los médicos dicen que se encuentran en Fase 4 y con lo que denominan como crisis del televisor apagado, por momentos se le pone todo negro y no logra ver nada. Está inscripta en el Incucai desde el 12 de abril, pero el tema es que si no aparece un donante rápido, los precios siguen aumentando. Todos los insumos que ella necesita están en dólares, todo es importado y eso no lo cubre la obra social. El problema es que si aparece el donante, que puede ser hoy como en cualquier otro momento, y uno no tiene el dinero, pierde el lugar en la lista y pasa el siguiente».

Por esta razón, es que se lanzó una campaña solidaria para juntar fondos. Se vende un bono contribución para un sorteo que se realizará el 23 de julio en la Quiniela Nocturna de la Lotería de Córdoba y un día después se hará entrega de los premios. El valor de cada bono es de $200 y hay tres premios.

Para colaborar, ingresar al Instagram: todos por Sabrina o bien comunicarse al teléfono: (3541) -217134.