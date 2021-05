La historia del peluquero cordobés que atiende en la vereda

Un peluquero cordobés decidió realizar cortes en la vereda de su local, ante la imposibilidad de abrir sus puertas y seguir trabajando por las nuevas restricciones implementadas por la pandemia. Ugo Palacios (sin h) tiene su peluquería en el barrio San Martín de la ciudad de Córdoba y aseguró: «Si no trabajo, no come mi familia».

Como él, muchos otros han decidido abrir las puertas de sus locales esta semana, pese a la medida de confinamiento por la crisis económica que están padeciendo. Ugo atiende hasta las 18 hs. y sostiene que muchos vecinos se sorprendieron cuando lo vieron instalarse en la puerta del local para comenzar a cortar el pelo.

«No se trata de una protesta, sino una forma de trabajar, con lo que yo sé hacer. Tengo que pagar impuestos, el alquiler y si no trabajo, no come mi familia»; dijo el hombre, en diálogo con Canal Doce.

«Si no me dejan trabajar adentro, tengo que hacerlo afuera. Para mí, esto es esencial y dependo de mi trabajo»; dijo el vecino, quien sumó el apoyo de sus clientes y manifestó que conoce las restricciones y buscó adaptarse a las restricciones sin dejar de trabajar.