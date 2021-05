Punilla se prepara para afrontar el peor momento de la pandemia

Los números de la pandemia siguen en ascenso, se multiplican los contagios y muertes en la región y el Hospital Domingo Funes se encuentra al máximo de su capacidad. Se trata del centro asistencial más importante de Punilla y Cruz del Eje y en los próximos días, sumará más personal y camas de internación para hacer frente a la demanda de pacientes con coronavirus.

«Lo peor todavía no llegó»; anticipó la directora del Centro de Operaciones de Emergencias de Punilla y Cruz del Eje, Sonia Nieva, quien agregó: «Vamos a sumar 36 camas de sala común con respiradores».

Hoy se registró un nuevo récord de contagios y muertes en la provincia (solamente en Punilla hubo seis fallecidos en las últimas 24 horas) y el sistema sanitario se prepara para afrontar meses críticos. En ese sentido, la semana que viene se incorporarán cuarenta profesionales y se ampliará al doble la capacidad de internación en sala común.

«Vamos a sumar 36 camas de sala común con oxígeno, eso nos lleva a tener 72 camas de sala común. Se incorporan además 7 médicos, 30 enfermeros, 1 bioquímico, 1 técnico radiólogo y 1 kinesiólogo. Esto se debe a que no sólo nos estamos quedando sin camas, sino que el personal de salud también se va enfermando. En este momento, tenemos 10 compañeros con Covid. Hay 4 enfermeros internados (uno en terapia intensiva), personal administrativo y de mantenimiento»; confirmó Nieva.

«Estamos mal y lo peor todavía no llegó. Los casos siguen en aumento y esto se debe a que la gente no cumple ni respeta las restricciones, sabemos que la Policía está teniendo muchas complicaciones para controlar y hay localidades donde los vecinos están respetando las medidas y otras donde no. El aumento es generalizado en todos los sectores, se incrementó la cantidad de hisopados y estamos haciendo jornadas de testeos masivas en diferentes poblaciones de Punilla. Ayer fue Cosquín, hoy Capilla del Monte y mañana La Cumbre. En Carlos Paz, se están realizando unos 500 hisopados diarios»; informó la doctora.

«Hoy estamos atendiendo más de 100 pacientes febriles por día, en todo horario. El hospital modular funciona con su guardia de 24 horas y los consultorios externos, tanto a la mañana como a la tarde. Tenemos las cuatro camas de terapia de Covid completas y de las 11 camas de terapia destinadas a otras patologías, hay 10 ocupadas. Cuando Unquillo, Cruz del Eje y Córdoba no puedan seguir recibiendo pacientes, tendremos que ampliar nuestra capacidad de atención de COVID y la pregunta es: ¿Qué hacemos con las otras patologías que necesitan la terapia?»; expresó la directora del COE de Punilla.