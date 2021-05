Un carlospacense construye una pequeña casa móvil y sustentable

Daniel «Lito» Bordesio tiene 37 años, vive en la zonar sur de Carlos Paz y durante la cuarentena, comenzó a construir una «tiny house», una casa pequeña móvil y sustentable. Durante los últimos meses, su proyecto comenzó a tomar forma y asegura que su creación le permitirá dejar de pagar un alquiler e instalarse en diferentes lugares.

Una «tiny house» es una casa de pequeñas dimensiones, comodidades sencillas y se encuentra vinculada a la filosofía de respeto por el medioambiente y cuidado de los recursos.

Es un concepto que viene expandiéndose en todo el mundo y hay familias enteras que aprenden a vivir en paisajes de ensueños y que eligen una alternativa real y eficiente para diseñar, construir y vivir en hogares sostenibles.

«Yo estudié Diseño Industrial, así que nada que ver con esto, pero sí tengo todas las herramientas. Trabajo haciendo muebles en edificios y herramientas no me faltan, así que fui preguntando mucho. Hablé con el herrero, consulté en la maderera donde compro el material para trabajar y busqué muchas ideas en Internet. Si uno quiere aprender se puede. Yo no tengo terreno propio, pero el día de mañana le pongo un eje y me llevo la casa a dónde quiera, porque tiene la altura de un colectivo de dos pisos»; dijo.

«Dentro, pueden vivir tres personas tranquilamente. Cuando yo la empecé hacer, vi que las medidas eran más chicas y que podía hacerla un poquito más grande. Tiene una estructura hecha de caño que hice en base a lo que me dijo un herrero amigo y siempre trato de hablar con dos o tres personas antes de tomar una decisión. En lo que es perfilería, yo use Steel Frame, que es un sistema más liviano y cuatro veces más barato que el Durlock. Me lo recomendó un arquitecto, ya que antes de hacerle una buena estructura de caño, me dijo que le podía poner eso. La casa tiene 7 metros de largo por 2 de ancho y cuenta con la misma luz que una casa tradicional o pre-fabricada, es un poco más resistente para que no rompa cuando se la traslada»; destacó.

Consultado sobre el inicio del proyecto, Lito agregó: «Es una idea que surgió durante la cuarentena, porque estoy casando de pagar un alquiler y tirar la plata en algo que no es mío. Lo que pago de alquiler podría destinarlo a comprar en cuotas un terreno y después instalarme ahí. El día de mañana, me voy a vivir al fondo de la casa de mi hermano o en un camping y es como una casa rodante. También tengo la idea de ponerle un sistema de energía solar. El valor de la propiedad es muy caro y esta es una buena opción (mucho más económica) para hacerse una casa. Tampoco digo que sea barata, pero cuesta lo mismo que un vehículo».

«Me gustaría comenzar a trabajar con este tipo de proyectos, porque es muy interesante. Esta es una casa que podría hacerse de una forma más sencilla, pero yo le estoy poniendo todas las comodidades porque quiero vivir acá un tiempo»; completó.