Córdoba: Una enfermera rindió un examen mientras hisopaba y conmovió a todos

La imagen se viralizó en las redes sociales y conmueve. Una enfermera rindió un examen de la carrera de Licenciatura en Enfermería entre paciente y paciente, mientras estaba hisopando en el Centro Cultural Córdoba.

La joven se llama Rosalía Vergara, vive en Barrio Jardín y ese mismo día, había caminado más de treinta cuadras hasta el centro de testeos ubicado en la Avenida Poeta Lugones, donde se desempeña como voluntaria.

Ni el paro de colectivos, ni la alta demanda de pacientes, impidieron que la estudiante de 23 años aprobara ayer el parcial de «Cuidados Críticos». Lo hizo sin dejar de atender su labor en la lucha contra la pandemia y contó: «Entre paciente y paciente podía responder las preguntas múltiple opción. Me puse a hacer el parcial a un costado para no molestar a nadie, no quise pedir un espacio para rendir porque había mucha gente».

La fotografía tomada por una de sus compañeras, se convirtió en una postal del momento que estamos viviendo: con una pandemia que no afloja y que demanda esfuerzos sobrehumanos.

Rosaría tenía que rendir, pero no quiso dejar a sus compañeros solos. Sabía que eran muchos los pacientes que debían hisoparse y allí quiso estar, aunque tuviese que dar el examen arrodillada y con su celular.