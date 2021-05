A 52 años, conmemoran un nuevo aniversario del Cordobazo

Córdoba. Hoy se conmemoran 52 años de El Cordobazo, la insurrección popular ocurrida en Córdoba, entre el 29 y 30 de mayo de 1969. Fue liderada por Elpidio Torres y Atilio López, secretarios generales de los sindicatos SMATA (mecánicos) y UTA (transporte), respectivamente, y Agustín Tosco, perteneciente al sindicato de Luz y Fuerza (Energía eléctrica). Todos englobados en la CGT, el máximo organismo sindical argentino.



El Cordobazo formó parte de una serie de puebladas en Argentina entre 1969 y 1972 contra la dictadura gobernante autodenominada "Revolución Argentina". Las puebladas de 1969 y comienzos de 1970 debilitaron al gobierno militar y fueron uno de los factores que llevaron a la salida del dictador Juan Carlos Onganía, en junio de 1970, abriendo paso a elecciones generales, concretadas en las votaciones presidenciales de 1973.



La Central de Trabajadores Argentinos Autónoma recordó un nuevo aniversario de esa "gigantesca pueblada" que fue el Cordobazo, que se cumple este 29 de Mayo.



"Algunos dan por sentado que de esta crisis social vamos a salir con más pobreza y con más desocupación y miseria, porque sostienen que quienes tiene que pagar la crisis somos los trabajadores y el pueblo", advirtió la organización.



Desde la CTA-A entienden que "la crisis deben pagarla los que se enriquecieron con las políticas que gobernaron a favor de los poderosos, trabajaremos para eso. Debemos seguir en el camino del impuesto a las grandes fortunas y tenemos que comenzar a discutir una ley que garantice Techo, Tierra y Trabajo para todos los habitantes de este país".



"Hoy recorrer el camino del Cordobazo es luchar por recuperar nuestra soberanía sobre los ríos, nuestro litoral marítimo, los recursos mineros y gasíferos, los recursos pesqueros, el manejo del comercio internacional y avanzar en el desarrollo de una vacuna nacional. No destinar ni un solo peso al pago de las deudas fraudulentas que nos dejó el gobierno anterior y volcar ese dinero a solucionar los problemas que genera la pandemia en el conjunto del pueblo. Se impone luchar por un protagonismo popular para que todos los recursos nacionales, provinciales y municipales, se destinen para enfrentar la pandemia y la salida a esta crisis social", señala el comunicado de la CTA.



La palabra de Rodolfo Walsh



El recordado Rodolfo Walsh escribía en “Periódico de la CGT de los Argentinos” sobre el Cordobazo:



«Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes ni mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, las lecciones se olvidan.



La historia aparece así como propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Esta vez es posible que se quiebre el círculo…».