El fuego arrasó su hogar y ahora vive en una carpa

Tras haber sufrido un voraz incendio que arrasó el colectivo donde vivía junto a sus hijas, una joven madre de Tanti está luchando día a día para salir adelante y recibió la solidaridad de cientos de vecinos del Valle de Punilla. La historia de Fernanda Lucero se conoció días atrás, cuando EL DIARIO reportó un confuso hecho registrado el pasado 20 de abril y donde la familia perdió todo lo que tenía.

Hubo quienes le acercaron colchones, ropa para sus hijas y hasta una cama, pero sigue necesitando el respaldo de la comunidad para salir adelante. Según reveló, ella está viviendo en una carpa prestada en el patio de su casa materna y sus hijas se encuentran alojadas con su madre.

Fernanda reconoció que se quedó sin trabajo porque no pudo concurrir durante los días posteriores al incendio y solicita una máquina de coser que podría generarle un ingreso como costurera.

Se aproximan días de bajas temperaturas y no tiene lo indispensable para sobrellevarlos.

«Esta situación me está superando, yo estoy tratando de estar tranquila y de pie por mis hijas. Vecinos de Carlos Paz nos ayudaron y acercaron donaciones, pero la situación que estamos viviendo es muy difícil. Mi hija más chica está con clases virtuales, porque no quiso volver al colegio después de los que nos pasó. Las más grandes están asistiendo, pero con lo justo. Necesitamos útiles, hojas para sus carpetas y zapatillas, ahora llega el invierno y no tenemos ropa de abrigo ni frazadas»; contó.

«Estamos cocinando y usando todo lo que tiene mi mamá en la casa, porque no me quedó ni cocina. Yo sé hacer costuras y si alguien me pudiera facilitar una máquina de coser, podría hacerme de algún ingreso con la costura. Me vine momentáneamente a la casa de mi mamá, porque en el terreno no puedo tocar nada hasta que no estén las pericias. Una vez que pueda estar en el terreno, la idea es levantar una pieza. Mis muebles se quemaron y necesito la indispensable para dormir y cocinar», agregó.

Para colaborar, comunicarse al (3541) -694569 (solo WhatsApp) o bien al (3541)-617700.