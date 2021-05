Cómo anotarse para recibir la vacuna en Córdoba

Quienes deseen vacunarse y aún no se han registrado podrán realizar el trámite ingresando a: https://vacunacioncovid19.cba.gov.ar o llamando al 0800-122-1444 opción 4.

Para realizar este trámite deberá contar con Ciudadano Digital (CiDi) nivel 1. Cabe recordar que habiéndose inscripto oportunamente, la autoridad sanitaria enviará un e-mail o SMS informándole el día, hora y lugar donde recibirá la vacuna.

Se recuerda que, en todos los casos, el ciudadano para asistir a colocarse la vacuna deberá recibir previamente su turno con la indicación de día y lugar de vacunación.

A su vez se reitera que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno ya que las personas que no lo acrediten no serán vacunadas.