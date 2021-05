Así se vive la salida del confinamiento en Carlos Paz

La ciudad de Carlos Paz busca recuperar su ritmo habitual con la flexibilización de las restricciones, la salida del confinamiento y la vuelta del turismo. Desde este lunes, los alojamientos podrán recibir grupos familiares y viajeros individuales, reabrieron los comercios no esenciales y gimnasios y volvieron las clases en las escuelas de nivel inicial y primario.

Todavía se evidencia un movimiento reducido en el centro de la ciudad, aunque hubo algunos vecinos que desde temprano se apostaron en sus bares preferidos para volver a degustar un café con medialunas.

Las tiendas comerciales se encuentran abiertas y podrán funcionar hasta las 19 horas, mientras que también se autorizó la práctica deportiva en lugares abiertos o cerrados con participación de hasta 12 personas.

Las reuniones sociales y celebraciones se mantendrán «suspendidas tanto en ambientes públicos o privados», pero los encuentros familiares «se podrán realizar de hasta 8 miembros, en el horario de libre circulación».

Los salones de fiestas permanecerán cerrados y las clases de nivel secundario serán virtuales en localidades con más de treinta mil habitantes. En el resto de la provincia, los estudiantes de nivel medio también volverán a las aulas.

A las 20 hs. quedará restringida la circulación hasta las 6 de la mañana del día siguiente.

Lucas trabaja en el bar Rock me Beer, ubicado sobre la peatonal, y expresó: «Somos una ciudad turística y estamos contentos de reabrir, expectantes por la gente que pueda llegar. Nosotros estuvimos trabajando con modalidad delivery y take away, pero eso sólo representa el 15% de la facturación habitual. Creo que eso le pasó a todos los bares y restaurantes, no fue bueno el cierre».

Silvina, de alfajores El Triángulo, contó: «Nosotros estuvimos abiertos algunos días, pero no se vendía nada. Después de la marcha, nos pusimos de acuerdo para abrir todos y se pudo ver más gente. Ayer no hubo nada de gente, pero de todas formas me da tranquilidad saber que podemos volver a trabajar hasta las siete de la tarde».

José Romero tiene un local de ventas de artesanías en la Galería Pallas Atenea y manifestó: «Volvimos hoy después de estar diez días cerrados, nosotros respetamos la medida y estamos muy contentos de abrir. Necesitábamos volver a trabajar, porque el año pasado estuvimos mucho tiempo cerrados. Si bien la temporada nos permitió recuperarnos un poco, después se volvieron a caer las ventas. Hay que tener paciencia y esperar que todo esto pase. El turismo viene muy limitado y las ventas son bajísimas, niveles nunca vistos. Sin turismo, nosotros no trabajamos».