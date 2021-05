Qué puede hacerse y qué restricciones se mantienen en Córdoba

Desde hoy, los habitantes de la Provincia de Córdoba intentarán recuperar su ritmo habitual con la salida del confinamiento estricto. Sin embargo, hay muchas restricciones que se mantendrán hasta el 11 de junio. Enterate en esta nota qué se puede hacer y qué no a partir de este lunes.

Si bien el nivel de contagios y la ocupación de camas se encuentran en su peor momento, el gobierno provincial dispuso mayores flexibilizaciones y salir de la Fase 1.

Vuelven casi todas las actividades, se podrán abrir comercios no esenciales y atender al público de 9 a 19 horas, la circulación estará permitida únicamente entre las 6 y las 20 horas, habrá clases presenciales de nivel inicial, primario y educación especial y los bares y restaurantes podrán recibir clientes hasta las 19 horas y luego estarán habilitados a funcionar con sistema delivery o take away hasta las 23 horas.

Se habilitan las obras privadas dentro del horario de circulación, el turismo en grupos familiares o de forma individual (siguen prohibidos los viajes de contingente), se mantienen suspendidas las reuniones sociales en ambientes públicos o privados, pero vuelven las reuniones familiares de hasta ocho personas dentro del horario libre de circulación.

También se podrán celebrar actividades religiosas con capacidad reducida al 30% y se autorizan las prácticas deportivas y recreativas de hasta 12 personas en lugares cerrados y el funcionamiento de gimnasios y natatorios hasta las 19 horas. En lo que hace a la práctica deportiva al aire libre, podrá hacerse hasta las 19 horas y no se permiten las competencias de ningún tipo.

Los shoppings podrán volver a funcionar de 9 a 19 horas y los patios de comida únicamente con modalidad delivery o take away.

Los salones de fiestas permanecerán cerrados y las clases de nivel secundario serán virtuales en localidades con más de treinta mil habitantes. En el resto de la provincia, los estudiantes de nivel medio también volverán a las aulas.

Asimismo, se adelantó que durante el fin de semana del 5 y 6 de junio, Córdoba mantendrá estas flexibilizaciones.