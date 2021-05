El incansable trabajo para rescatar a los animales callejeros

La ciudad de Carlos Paz cuenta desde hace varios años con dos reconocidas redes de proteccionistas de animales que ponen toda su dedicación y compromiso por rescatar a los perros y gatos callejeros.

A diario, se dedican a buscar el bienestar y asistir a cientos de animales que se encuentran abandonados a su suerte, desde la adopción, castración y gastos de veterinaria, entre otras necesidades que afrontan los callejeros de nuestra ciudad.

Lorena Calderón representa a IPAD y sostuvo: «Tenemos personalidad jurídica desde 1990 y ya llevamos 30 años haciendo un trabajo desde el corazón. Lo único que perseguimos es el bienestar de los animales, esta actividad nos llevó a ver la realidad de los animales en la sociedad y enfocarnos en un gran porcentaje que no tiene hogar. La gente que ama y quiere ayudar al animal, debe castrarlo. Nosotros tenemos hogares transitorios, tenemos unos 150 animales esperando entre adultos y cachorros. Esos son los que esperan un hogar, pero también están los que entran como guarda y la gente los adopta y luego devuelve porque tienen alguna enfermedad».

«Todas tenemos en nuestras casas perros ciegos, sin patas, con enfermedades crónicas. Esos ya quedan definitivamente con nosotros, tenemos a nuestro cuidado unos 400 animales. Somos unas 20 proteccionistas oficiales y después tenemos colaboradoras, por lo que seremos unas 25 personas. Acudimos primero al animal abandonado, enfermo, sin dueño, porque el animal sano pasa a segundo plano porque no corre peligro de vida. Consideramos que Carlos Paz es una ciudad empática con los animales, tiene mucha conciencia sobre el cuidado animal. Se promueve mucho la castración, se hace un seguimiento de castración y vacunación y una vez que se frenan los nacimientos, se va a la adopción y el seguimiento. Me gustaría pedirle a la gente que adopte, que no compre animales»; añadió.

Elizabeth Caserta es vocera de FUPA y expresó: «Desde hace diez años venimos trabajando, la pandemia nos perjudicó para solventar a los animales y tenemos un promedio de 250 animales para alimentar. Tratamos de hacer rifas para comprar alimento balanceado y vendemos artículos para mascotas, collares, almohadones polares y demás. Con todo eso, juntamos para pagar gastos de veterinarios. Nosotros rescatamos los perros, los ponemos en adopción y los damos a quienes puedan tenerlos en las condiciones correctas. La adopción la hacemos vía online, una vez que se acuerda, los llevamos y vamos haciendo un seguimiento regular hasta la castración».