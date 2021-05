«El Toro» Quevedo recibió el alta y volvió a su casa

Córdoba. Tras 25 días internado, tiempo que requirió terapia intensiva, asistencia de oxígeno y hasta suero equino, el cantante de cuartetos Jorge «Toro» Quevedo fue dado de alta y habló en exclusiva con Los Populares, programa que se transmite de lunes a viernes en La Popu (FM 92.3).



"Estoy feliz de haber rasguñado algunas nubes y volver. Viví cosas muy feas, pero pude salir con el amor de mi familia, amigos, seguidores y los medios. Los médicos me atendieron muy bien", relató.

Aseguró que "atravesó todas las neumonías posibles" y confesó que "estuvo a punto de morir". "Cuando me puse grave, me colocaron 100% de oxígeno. Ahora tengo toda la nariz y boca lastimada por la presión, y luego fue probar con suero equino", agregó.



"El Toro" agradeció al personal médico por la atención que recibió en todo momento y descartó que "estén relajados", en referencia a los polémicos dichos del presidente Alberto Fernández.



Reiteró que "fueron días difíciles", pero que tiene "las ganas intactas de volver a los escenarios". "No me voy a apurar, quiero hacer las cosas bien. Tengo todavía un mes y medio de estudios y controles. No voy a cantar hasta no estar a pleno y tener la voz firme", aclaró.



Y le dijo a los oyentes: "Un saludo grande, gracias por el apoyo a todo el país y hay que cuidarse, realmente si no te pasa no te das cuenta de lo que es". "Gracias por todo su apoyo, un beso grande a todos. Me estoy recuperando", dijo dicho "El Toro" luego atravesar la terapia intensiva e intermedia.



Samantha Villalba, su pareja, periódicamente actualizaba el estado de salud del músico a través de las redes sociales y agradecía a sus seguidores por los mensajes de esperanza. (Cadena3)