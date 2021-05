Los cambios que aplicará WhatsApp a partir del 15 de mayo

Luego del gran revuelo que causó los cambios en la política de privacidad de WhatsApp, lo que provocó una gran migración de usuarios a otras plataformas como Telegram o Signal y que se aplace la implementación hasta el 15 de mayo.

Finalmente, este mes WhatsApp aplicará los cambios anunciados, y por la polémica ocurrida en enero decidieron que no habrá usuarios vedados por no haber aceptado las nuevas condiciones, aunque si tendrán algunas restricciones.

“Si no las aceptaste para ese entonces, WhatsApp no eliminará tu cuenta. No obstante, no tendrás acceso a todas las funciones hasta que las aceptes. Durante un breve periodo, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la app”, explicaron desde el sitio Andro4all.

El cambio más importante es que WhatsApp brindará información más clara sobre los datos que recopila, entre quienes el usuario los comparte y para qué. Además, agilizará la forma de contactarse con empresas, vía teléfono o correo electrónico, si es que el usuario lo desea.