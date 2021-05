Una mamá, la casa propia y la esperanza de comenzar una nueva vida

La alegría se apoderó de Paola Toledo, la vecina de Villa Carlos Paz que hoy recibió una casa en el barrio Altos del Valle y que decidió celebrarlo junto a sus dos hijas. El intendente Daniel Gómez Gesteira junto al secretario de Gobierno, Darío Zeino, y la titular del área de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, Alejandra Roldán, hicieron entrega de las llaves para esta nueva familiar que resultó adjudicataria de una vivienda.

Paola integraba la lista de suplentes en el orden de mérito y accedió a la casa porque el propietario del inmueble no cumplió con el reglamento establecido en el plan de adjudicación de las 400 viviendas.

La mujer trabaja en un hotel en Carlos Paz y se encontraba viviendo con sus padres, luego de haber atravesado en 2014 una separación traumática y varios episodios de violencia que derivaron en una medida cautelar contra su ex pareja.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, Paola expresó que se trata de un nuevo comienzo junto a sus hijas. «En 2012 empezó toda la violencia y en 2014 me separé por el bien de mis hijas. Mis hermanos me sacaron y me llevaron, estuve un mes con un hermano y después me fui a la casa de mi mamá. Desde entonces y hasta el día de hoy, vivíamos juntos. Ella tuvo que hacer una modificación a la casa porque está con mi hermano discapacitado y estábamos en una habitación las tres juntas. Gracias a Dios, ahora tengo mi propia casa y podré dejárselas el día de mañana a mis hijas. Todavía no caigo y estoy acá gracias al apoyo de mi familia, la tuve que pelear pero salí adelante.

La secretaria de Desarrollo Social, Educación, Género y Diversidad, Alejandra Roldán, sostuvo: «La verdad que sentimos mucha satisfacción de poder hacer esta entrega después de varios años. Esta es una casa que fue a juicio y fue readjudicada porque el anterior propietario no cumplía con el requisito principal que era habitarla. Estas viviendas eran destinadas a las familias que se inscribieron y es una gran satisfacción para esta familia que se inscribió hace muchos años y hoy puede cumplir su sueño de acceder a una casa propia».

En el mismo sentido, el secretario de Gobierno y Coordinación, Darío Zeino, dijo: «En lo personal, me llena de emoción y quiero felicitar a Paola, a las chicas y a toda la familia. La coherencia en las políticas de estado que se han sostenido a través de estos años, ha posibilitado a través de la transparencia y la seguridad jurídica, que Paola y las chicas puedan hoy ser beneficiarias de esto. Cuando le ponemos rostro y vida a las acciones políticas y del estado, debemos alegrarnos todos los carlospacenses».