Carlos Paz convoca al sur de Punilla para resolver el tema del agua

Las autoridades municipales de San Antonio de Arredondo mantendrán un encuentro con el intendente Daniel Gómez Gesteira para avanzar en un convenio que permita garantizar el servicio de agua en la localidad. También se celebrarían reuniones de trabajo con las otras poblaciones del sur de Punilla.

Tras el traspaso de la prestación que estaba en poder de la Cooperativa Integral, Villa Carlos Paz propuso la firma de un convenio con las comunas y municipios vecinas para garantizar la misma tarifa que abonaba a la entidad por el agua potable.

Pese al intento de algunos sectores cooperativistas de generar una ruptura en las relaciones entre el gobierno de Cicerone y la administración de Carlos Paz Unido, lo cierto es que ni Carlos Paz busca imponer nuevas condiciones a las localidades vecinas ni éstas se pronuncian en contra de la decisión municipal de asumir la prestación del agua.

Lo que sucede es que las partes deberán convocarse a un encuentro para garantizar una correcta prestación en el sur de Punilla, ya que la planta potabilizadora de Cuesta Blanca (que pertenece a Villa Carlos Paz) es la que abastece a San Antonio, Mayú Sumaj, Icho Cruz, Tala Huasi y Cuesta Blanca, como también a los barrios carlospacenses.

Desde el gobierno local, sostuvieron que la aprobación del marco legal para rubricar un acuerdo con las distintas administraciones no responde a una «imposición», sino a la generación de «una herramienta que permita mantener las condiciones actuales del servicio sin perjuicio de ninguna localidad».

Al encuentro con el gobierno de San Antonio, le seguirían reuniones con el resto de las localidades del sur de Punilla.

Por su parte, Roberto Grigioni, secretario de Gobierno de la Municipalidad de San Antonio, manifestó a EL DIARIO: «Todavía no hemos tenido una reunión con la gente de Carlos Paz, pero vamos a juntarnos en estos días con el intendente de Carlos Paz y con la secretaría de Agua y Saneamiento para avanzar en el tema. Nosotros sostenemos la autonomía absoluta de firmar o no un convenio, siempre que sea favorable a los vecinos de la localidad. Es decir, no tenemos obligación ni con Carlos Paz, ni con la Coopi, tenemos autonomía absoluta para decidir qué hacer. Las voluntades existen de ambas partas y se van a determinar los acuerdos pertinentes al término de la reunión».

«Yo hablé personalmente con Daniel Gómez Gesteira y me dijo que en las reuniones se iban a poner de manifestó todas estas cuestiones y lo que se refiere a tarifas. Lo que se busca es el beneficio del vecino de la localidad, calidad y tarifa»; completó.