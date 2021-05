Le propuso matrimonio a su novia en el ring, ocurrió en Carlos Paz

Tras haber librado un intenso combate en el Club Sarmiento de Villa Carlos Paz, el santiagueño Sergio Rosales se la jugó y sorprendió a su novia proponiéndole matrimonio en el ring. Más allá de las peleas que se libraron sobre el cuadrilátero, la emoción estuvo a cargo del púgil y su pareja Verónica.

El boxeador invitó a su novia a subir al ring y tras haber realizado la propuesta, cosechó los aplausos de quienes se encontraban en el lugar. Sergio y Verónica se conocieron hace siete años en un festival de boxeo a través del primo de ella.

Él cuenta con una dilatada trayectoria en los cuadriláteros con dos medallas, 85 pelas en amateur y el 85% de las peleas ganadas. Viene de una familia muy humilde con muchos hermanos y encontró un sostén en su pareja. Juntos formaron una familia, tienen cuatro niños y son además un equipo dentro y fuera del ring.

«Lo hice para que la gente vea la clase de personas que somos después de siete años juntos. Hemos pasado muchas cosas, ella me hace el aguante en todo. Siempre ha estado en los buenos y malos momentos, nunca me falló. Ha sido muy importante en mi carrera deportiva»; contó Sergio a EL DIARIO.

Por su parte, Verónica aseguró: «Yo esperaba que algún día me lo propusiera, pero no me imaginaba que iba a ser en el lugar que más nos caracteriza a los dos. Trajo el anillo escondido en su bolso desde Santiago. Yo fui jueza durante cinco años y ahora soy la entrenadora de él. Él tiene una historia dura de vida con muchos hermanos y sin su mamá y yo siempre estuve al lado de él, más cuando encaró el proceso de ordenar su vida. En el boxeo, uno lo ve de afuera y a veces se critica el desempeño, pero no se ve el sacrificio que hay detrás».