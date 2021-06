Argentina superó las 10 millones de personas vacunadas con una dosis

País.- La Argentina superará este miércoles los 10 millones de personas vacunadas contra el coronavirus, con una sola dosis, mientras se espera para esta semana la llegada de nuevos cargamentos que completarán en los próximos días un total de 20 millones de vacunas en el país.

Así lo formuló el presidente Alberto Fernández al encabezar hoy un acto en el partido bonaerense de San Martín, al anunciar que "en los próximos días" Argentina estará "llegando a las 20 millones de vacunas" por coronavirus arribadas para la inoculación de su población.

Noticias Relacionadas Comienza la distribución de 2.119.000 vacunas Astrazeneca en todo el país

En el marco del Plan Estratégico de Vacunación que lleva adelante el Gobierno nacional, solamente ayer se realizaron 239.781 inoculaciones contra la Covid-19, lo que convirtió a la jornada como la de mayor cantidad de vacunados, en tanto que en los últimos tres días sumaron 590.381 las aplicaciones. De continuar este ritmo, mañana se superan las 10.000.000 de personas vacunadas con una dosis en el país.

Hasta el momento, la Argentina recibió 17.631.945 vacunas, según indicó el Ministerio de Salud en un comunicado. Solamente ayer llegaron a la Argentina 2.148.600 dosis de AstraZeneca -cuyo componente activo se produjo en la Argentina-, el embarque más grande desde que se inició la campaña de vacunación.

Del total de dosis recibidas, 8.115.745 corresponden a Sputnik V (6.975.585 del componente 1 y 1.140.160 del componente 2), 4.000.000 a Sinopharm, 580.000 a Astrazeneca-Covishield, 1.944.000 a Astrazeneca por el mecanismo Covax y 2.992.200 a las de Astrazeneca y Oxford, que representan la primera partida de las vacunas cuyo principio activo se produjo en la Argentina.

Según el detalle difundido, el 29 de mayo 156.463 personas recibieron su vacuna, con lo que se transformó en el sábado con más aplicaciones, seguido por el del 24 de abril con 117.670 y el 10 de abril con 112.144 colocaciones.

En tanto, el 30 de mayo se aplicaron 194.137 dosis, más del doble que los domingos que le siguieron en inoculaciones: el 23 de mayo, con 81.918; y el del 25 de abril, con 79.755.

De acuerdo a los datos del Monitor Público de Vacunación, el registro online que muestra en tiempo real el operativo de inmunización en todo el territorio argentino, hasta este martes por la mañana fueron distribuidas 15.373.890 vacunas, de las cuales 12.497.078 ya fueron aplicadas: 9.667.003 personas recibieron la primera dosis y 2.830.075 ambas.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, al evaluar la llegada de vacunas de los últimos días y los embarques previstos, dijo que la semana pasada se recibieron "2,7 millones de dosis y ayer 2,1 millones". Asimismo, comentó que están "esperando la fecha de embarque de 900.000 dosis del cupo de junio de AstraZeneca" y se están mandando "entre uno y dos aviones a Rusia esta semana".

La ministra también enumeró que se cuenta con "800.000 dosis (de AstraZeneca) que nos está adelantando México esta semana de su cupo", gestionadas recientemente.

En relación a la llegada de vacunas durante junio, la funcionaria precisó que "llegarán 3,5 millones de AstraZeneca" que se suman a las Sputnik V que "se tienen que seguir recibiendo todas las semanas" y "la ventana de recibir alguna vacuna de Covax".

Sobre la china Sinopharm, afirmó que en el horizonte hay "2 millones de vacunas de Sinopharm muy próximas a avanzar con la firma del contrato, y en julio 4 millones".

En otro orden, Vizzoti dijo que continúan las negociaciones con el laboratorio estadounidense Pfizer para adquirir sus vacunas y y afirmó que esa empresa "no pidió los glaciares ni el Gobierno pidió coimas". "Lo explicamos millones de veces, es tan sencillo como que el marco legal de Argentina no se correlaciona con el requerimiento de Pfizer", reiteró, a pesar de lo cual dijo que el Gobierno tiene "expectativas de poder avanzar con una solución".

En la misma línea, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, manifestó que el Gobierno tiene expectativas "de continuar recibiendo esta semana vacunas de Sputnik V y de AstraZeneca, que son los contratos más avanzados, por lo que próximamente saldrá otro avión de Aerolíneas a Moscú".

En declaraciones a FM Altos de Bahía Blanca, Cafiero habló también sobre la negociación con el laboratorio Pfizer: "Es necesario aclarar que no existen ni existieron ni 12 ni 15 millones de vacuna Pfizer y Argentina las rechazó. Eso no es verdad, no pasó nunca, es falso, y la oposición instala eso porque trata de poner una situación de desánimo e indignar más al que está indignado". "Eso nunca existió, nunca hubo vacunas para Argentina y el país no las quiso traer. Eso no ocurre", subrayó el jefe de Gabinete, y explicó que el Gobierno sigue "negociando" con ese laboratorio y con otros, y, en el caso de la firma estadounidense, señaló que esas conversaciones ya "vienen desde el año pasado".

Acerca de la llegada de vacunas al país, insistió en que "firmar contratos es sencillo y que las entreguen es otro trámite" porque "hay cuello de botella en la producción" y porque además "casi el 80% de las vacunas se la llevaron los países más desarrollados, algo que el Presidente lo venía advirtiendo desde el año pasado".

Por su parte, la asesora presidencial Cecilia Nicolini aseguró a Radio del Plata que "Argentina está dentro de los primeros 20 países del mundo en números de dosis recibidas y de personas vacunadas con una sola dosis". Asimismo, dijo que es "es posible" una vacuna argentina para el año que viene, y en este sentido precisó que el país está desarrollando sus "propias vacunas candidatas con el Conicet y con investigadores de la Unsam".

"Va a llevar un tiempo más, pero es posible que el año que viene contemos con una vacuna diseñada, desarrollada y producida en la Argentina", agregó.