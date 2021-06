El municipio convocó a debatir el futuro de Villa Parque San Miguel

El gobierno municipal de Villa Carlos Paz convocó a los vecinos de Villa Parque San Miguel a reuniones informativas que se realizarán la próxima semana, donde se brindarán precisiones en torno a las obras que se están ejecutando en el barrio.

Más de doscientas familias viven en el sector, recientemente incorporado al ejido de la ciudad, donde se buscará brindar solución a problemáticas como el suministro de agua y se avanzará en la construcción de cordón cuneta y se ampliarán los servicios públicos,

El secretario de Gobierno, Darío Zeino, manifestó: «El día de hoy estamos cursando una invitación casa por casa, para cada uno de los vecinos del nuevo barrio que ha sido recientemente incorporado al nuevo ejido de la ciudad. Se aprobó una normativa por el Concejo de Representantes y entendemos que han surgido algunas dudas sobre la prestación de los servicios y el pago de las tasas, sobre la provisión de agua y nuevas obras que estamos haciendo en el sector. Al ver las máquinas, los vecinos tienen dudas».

«Estamos invitando a los vecinos a participar de una reunión donde va estar todo el equipo de gobierno, queremos aclarar y sacar todas las dudas. Como es un barrio que aún no cuenta con un centro vecinal, se propondrá que elijan un representante que pueda hacer de intermediario. Tenemos 200 familias en la zona y también iremos avanzando con otro sector ubicado más al norte que se llama La Loma, que no es un loteo porque no ha sido aprobado por catastro pero donde muchos vecinos están construyendo su casa. También es un desafío poder regularizar toda esa zona, porque son vecinos de Carlos Paz»; explicó el funcionario.

«En el futuro hay que avanzar con la prestación del servicio y pedimos a los vecinos que quieran anotarse y participar de la reunión, que lo hagan a través la Coordinación de Centros Vecinales de la Municipalidad al número 435792 de 7.30hs a 14.30 hs. Tendrán tiempo hasta el viernes 4 de junio»; completó.