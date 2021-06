Desborde en Carlos Paz, denuncian que no se hacen cumplir las restricciones

Durante este fin de semana, se vivieron escenas preocupantes en la ciudad de Villa Carlos Paz y vecinos denuncian que no se hacen cumplir las restricciones dispuestas por la pandemia. Hubo bares y comercios atendiendo fuera del horario permitido, fiestas clandestinas en distintos barrios y un gran movimiento vehicular en horario nocturno.

En medio del pico de contagios (que todavía no pasó), hay malestar entre los vecinos por la falta de controles y un fuerte cuestionamiento hacia el accionar del área de Seguridad Urbana (que encabezan Roberto Giménez y Adrián Marengo).

Si bien muchos empresarios y comerciantes se encuentran viviendo una difícil situación económica, lo cierto es que la ciudad adhirió a las disposiciones sanitarias establecidas por el gobierno provincial y las restricciones son de cumplimiento obligatorio. Asimismo, el municipio se comprometió a sancionar a todos aquellos que no respeten el horario de cierre de locales comerciales y gastronómicos.

No obstante, una recorrida por el centro de la ciudad permitió evidenciar que no hay mayores controles. No sólo hubo un importante tránsito vehicular sino que, más allá del horario límite, se siguió atendiendo al público en varios bares y restaurantes y también en comercios. Asimismo, se observaron grupos de jóvenes reunidos en espacios públicos, compartiendo bebidas alcohólicas y transitando por las calles sin barbijo.

El distanciamiento social es otra disposición que, de un tiempo a esta parte, ya no respeta ni en lugar públicos ni privados.

En los últimos días, vecinos también denunciaron a EL DIARIO que suelen advierten al número 147 sobre juntadas prohibidas y que los inspectores «llegan dos o o tres horas más tarde», cuando los mismos participantes «ya están por irse a sus casas».

La situación preocupa porque durante lo que va del mes de junio, Carlos Paz alcanzó el triste récord de una muerte diaria por Covid-19 y nuevamente hay más de cien casos por día. Las terapias intensivas de la Clínica San Roque y el Sanatorio Privado Punilla se encuentran colmadas y el Hospital Domingo Funes está colapsado.