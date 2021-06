«Vi gente destruída por el Covid», una noche en el Hospital Funes

Una vecina de Tanti hizo un desgarrador relato de la situación que se vive en el Hospital Domingo Funes, que se encuentra colapsado por la pandemia. Se llama Ivana Arroyo y utilizó las redes sociales para contar el difícil momento que atravesó y las dramáticas escenas que presenció.

La mujer dijo que el hisopado de coronavirus le dió negativo, pero que debió ser trasladada al nosocomio por un cuadro de neumonía, al tiempo que agradeció al personal del dispensario por la asistencia que le brindaron.

«Tengo neumonía, ya que siempre soy propensa. Pero en la guardia del Funes estuve muchas horas para que me atiendan, no era porque no querían, sino porque había gente que estaba peor que yo. Todas las camas ocupadas con terapia intensiva y no hay personal. Los médicos están cansados, las enfermeras hacen lo que pueden. Está el centro de Covid en el estacionamiento al vicio, porque funciona solo durante la semana cuatro horas. Anoche estaban todas las luces prendidas pero vacío, ya que no hay quien atienda.Vi gente desmayarse por la falta de aire en la guardia, vi gente destruida por Covid»; reconoció la mujer.

«Tomemos conciencia, por favor, el lavado de manos al llegar a nuestros hogares, usar el alcohol, el barbijo como tiene que ser (que te cubra la nariz y la boca) y el distanciamiento. Y si estamos sospechosos de COVID, aislarnos. Nos cuidamos nosotros y cuidamos a los demás»; agregó.

En otro fragmento de la publicación, sostuvo: «Sé que no es fácil para muchos el aislamiento, pero cuando tomás conciencia de la vida y querés seguir vivo, hay que hacerlo. Comeremos fideos hervidos, pero seguiremos vivos».