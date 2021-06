Anses extiende el pago de $3.600, ante la ausencia de IFE

País.- La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó que a partir de la próxima semana el pago de las prestaciones para jubilados y pensionados, Asignación Universal por hijo (AUH), Asignación Universal por Embarazo (AUE) y Becas Progresar, entre otros programas del organismo.

En este marco, dieron a conocer que la Beca Progresar Trabajo se extendió hasta el 30 de noviembre, esta "beca estimulo" está destinada a los jóvenes que se capaciten en cursos de formación profesional.

Noticias Relacionadas Este es el calendario de pagos de Anses

Esta iniciativa entrega 3600 pesos por mes y la oferta de talleres va desde oficios como técnico electricista hasta analista de sistemas, alta costura, recursos humanos, apicultor, cocina, chocolatería, entre tantos.

"Nuestro propósito es orientar la acción estatal en el sentido de las necesidades de desarrollo y crecimiento de la Argentina, garantizando condiciones igualitarias de acceso a la educación, la permanencia y el egreso", informa la página web de la entidad.

¿Qué requisitos se necesitan para acceder?

. Ser argentina/o nativa/o, por opción, o residente con una residencia legal en el país no inferior a dos (2) años previos a la solicitud.

. Tener entre dieciocho (18) y veinticuatro (24) años de edad al momento del cierre de la convocatoria

. Se extiende hasta 35 años para personas con hijos/as de hasta 18 años de edad que se encuentren a cargo de un hogar monoparental

. Se extiende hasta 40 años para personas que no poseen trabajo formal registrado

. SIN LÍMITE DE EDAD personas Trans, de Pueblos Indígenas, con discapacidad o refugiadas

.La suma de los ingresos de la/el joven no debe ser superior a tres (3) Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM)

¿Cómo inscribirte?

. Podés inscribirte completamente online y completando el formulario que se encuentra en la página web del programa o también desde la app de Progresar.

. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre.

. Una vez finalizada la inscripción, tu solicitud se encontrará en evaluación, debiendo aguardar a que se cumplan los procesos administrativos correspondientes. Tu resultado será publicado en la página web del programa dentro de los sesenta (60) días hábiles finalizados el período de inscripción.