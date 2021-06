Cómo vive Yao Cabrera en Carlos Paz

El youtuber Yao Cabrera se encuentra radicado desde hace varios meses en Villa Carlos Paz, está generando nuevos contenidos para sus plataformas junto con el WiFI Team y se prepara para enfrentar al Chino Maidana en el Luna Park. Durante una entrevista exclusiva con EL DIARIO, el joven que revolucionó las redes sociales dijo que adoptó un nuevo estilo de vida, alejado de las polémicas y que eligió las sierras cordobesas porque le dan «mucha paz».

Luego de despegarse del escándalo protagonizado por un grupo de mediáticos, imputados por violar las disposiciones de la pandemia, Yao dijo que en la Mansión Wi Fi del barrio José Muñoz hay un estricto protocolo sanitario y que convive una familia.

Si bien reconoció que alguna vez tuvieron una denuncia por ruidos molestos, dijo que no se hacen fiestas clandestinas, que tiene «la mejor onda» con los vecinos de la zona y que considera que su paso por la ciudad será «clave» para el futuro de su carrera profesional y su vida personal.

«En las últimas horas, allanaron una casa de youtubers y muchos relacionaron directamente ´youtubers con Yao Cabrera y WiFi´. Eso fue un error, ya que no tuvimos nada que ver. A treinta minutos de nuestra casa, hay otro equipo de youtubers viviendo que no tienen nada que ver con nosotros y en las redes sociales somos como ´contras´, por decirle así. Y llevan otro estilo de vida, no sé que estaban haciendo en la casa, pero lo que tengo entendido es que hacían fiestas y cosas así. Lo normal que hacen los adolescentes (que hoy no está permitido por el Covid) lo estaban haciendo todos los días y los vecinos están súper enojados»; expresó Cabrera.

«Actualmente, estamos en la mansión Wifi, un domingo, y nunca van a escuchar un sonido acá en esta casa. Tenemos un sistema, un orden y un equipo de trabajo, la realidad es que somos adolescentes que nos dedicamos a lo nuestro y estamos metidos en lo nuestro. Es cierto que alguna vez pudimos ocasionar algún ruido molesto, porque somos quince personas viviendo en una casa de ocho pisos, con 24 ambientes. Obviamente que van a escuchar algún ruido, pero no tenemos problemas con los vecinos»; dijo.

«Fue un malentendido que hubo en las redes. De mi lado, entiendo a la gente que dice: ´Yao Cabrera, todo quilombo, todo polémica´, pero esta vez no. Estábamos tranquilos, nos estábamos portando bien y queremos seguir así, para que todo Carlos Paz esté tranquila y todo Córdoba esté tranquila. En esta mansión, somos la familia Wi Fi. Tenemos niños actores que viven con sus papás, tenemos a nuestros papás y nuestras mamás también viviendo acá y somos una familia bastante grande. Tenemos un equipo de quince personas, cada uno hace su vida pero todo acá, en la Mansión Wi Fi. No es que salimos a molestar acá o allá, no invadimos la privacidad de nadie. Por ahí, hacemos alguna controversia que armamos con otros youtubers, un show, o algo armado, pero nada más. Ahora nos estamos preparando para una pelea de boxeo con el Chino Maidana en el Luna Park»; añadió.

Yao también aclaró la importancia que tuvo en su vida la llegada a Carlos Paz y dijo: «Nosotros no estamos haciendo un reality, grabamos contenidos para nuestros blogs y hacemos música. Yo me vine a Carlos Paz por la paz que hay, estoy al lado de una montaña, tranquilo, y estaba acostumbrado a vivir en Buenos Aires rodeado de gente y mucha locura en todos lados. Decidí comenzar a trabajar mi mente de cero, empecé a hacer un cambio de imagen, cambiar de círculo y sacarme del medio a las personas tóxicas. Para mí, Carlos Paz es como una limpieza. Yo me quedo viviendo acá, seis meses o un año, hasta la pelea con el Chino. Si me noquea, me voy el país».

En cuanto al combate de boxeo que lo enfrentará con el Chino Maidana, aseguró: «La pelea con el Chino se hará en diciembre y será parte de varios combates. Habrá otro de la Mole Moli contra el Patón Basile y será un show de cuatro o cinco horas. Queremos dar un buen espectáculo. Todo lo recaudado será para la Fundación WiFi, que tiene diez proyectos. Uno dedicado al cuidado de los animales, otro dedicado al medioambiente, proyectos para gente que no tiene para comer y la idea es ayudar».

«Hoy estamos en un 2021 con un Covid asesino, que está matando y dejando fuera de juego a un montón de personas. Si uno tiene la oportunidad de ayudar y a vez divertir a la gente, me parece muy positivo. Hagan lo que sientan»; completó.