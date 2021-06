El 25% de la población de Carlos Paz recibió la vacuna contra el Covid

Alrededor del 25% de la población de Carlos Paz recibió la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. La campaña de vacunación avanza en el estadio Arena y durante el día de hoy, se colocaron 1750 segundas dosis de la Sputnik V para los adultos mayores de la ciudad.

Al día de la fecha, la Secretaría de Salud lleva colocada más de 24 mil dosis y se espera que el proceso de inmunización se vea acelerado en las próximas semanas con la llegada de más vacunas.

«Hoy día lunes, recibimos a 1750 personas que son las que se vacunaron en las primeras semanas de marzo y que recibieron la segunda dosis de la Sputnik. Estamos con mucha alegría, ya que estos adultos mayores pueden recibir la segunda dosis y son personas de entre 70 y 100 años. Ha sido una jornada muy intensa, pero queremos agradecer el comportamiento de los vecinos. Si bien nos faltan casi 1500 dosis más para terminar de vacunar a los adultos mayores que se vacunaron en las cuatro primeras semanas de marzo y la primera de abril, llevamos alrededor de 24.000 dosis aplicadas. Es decir que, tenemos casi 22.000 vecinos vacunados. Para nosotros es un número importante y estamos a la espera de más vacunas»; señaló Julio Niz, secretario de Salud de Villa Carlos Paz.

«Si tenemos en cuenta la población de la ciudad, hemos vacunado al 25% de los habitantes. Seguimos esperanzados de que lleguen más vacunas y durante las últimas semanas, han llegado a vacunarse personas de todas las edades. Tuvimos gente de 20 a 30 años, algunos con comorbilidades y otros que no, pero bueno, no depende de nosotros. Nosotros recibimos el padrón que nos envía la provincia y vacunamos en función de ese listado»; reconoció el funcionario.

«Cada vecino que se inscribe es notificado y nosotros debemos colocarles las vacunas. Todavía no se sabe nada qué sucederá con los menores de 18 años. Todavía faltan vacunar a docentes y personas de riesgo o con comorbilidad. Todas las personas que han recibido el turno, se han vacunado. Lo que sucede es que a lo mejor no el mismo día en que fueron notificadas, pero todas las personas anotadas se han vacunado», aclaró Niz, luego que trascendiera que había un porcentaje de personas que habían recibido el turno y no se habían presentado a recibir la dosis correspondiente.