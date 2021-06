La odisea para salvar la vida de su abuela, tenía Covid y no querían atenderla

Un vecino de Estancia Vieja aseguró haber atravesado horas dramáticas y denunció a un médico del Sanatorio Privado Punilla de Villa Carlos Paz, a quien responsabiliza poner en peligro la vida de su abuela contagiada de Covid-19. Jorge Rojas dijo que debió recorrer tres centros médicos hasta que consiguió que fuese hisopada y le suministraran oxígeno.

Al día de hoy, la mujer (de 73 años) lleva una semana internada en la clínica y su familia desconoce su evolución.

El hombre se desempeña en un servicio de emergencias de la ciudad de Córdoba y sostuvo que fue insultado y agredido por un profesional del sanatorio, quien se negaba a brindarle asistencia a su abuela, no le hizo el hisopado (que finalmente dio positivo) y hasta amenazó con golpearlo.

Durante una entrevista concedida a EL DIARIO, Jorge manifestó: «El día 30 de mayo, Celina Guerrero, mi abuela de 73 años, fue dada de alta de la Clínica Punilla con una infección en los pulmones, neumonía y a la espera de los resultados por COVID. Con el pasar de los días, la situación de mi abuela empeora, el último sábado la llevé nuevamente a la clínica para que la atendieran y el médico me decía que no tenía nada. Se negaba a atenderla y a ordenar una placa y otros estudios, y cuando yo empecé a reclamarle, me empieza a insultar y a decirme que cierre la boca. Llegó al punto de decirme: “te callas o te cago a trompadas”. Después se negó darme los datos cuando se los pedí».

«Me fui a la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba y ahí me explicaron que solo atienden con derivaciones del PAMI, que no la podían atender sin una derivación. Nos volvimos a Carlos Paz, fuimos al Hospital Sayago y ahí le hicieron el hisopado que dio positivo. Le realizaron una placa y le suministraron oxigeno porque no saturaba bien. En el hospital, consiguieron la derivación nuevamente al Sanatorio Punilla, donde la terminó recibiendo el mismo médico que se negaba a atenderla. Ha pasado una semana desde que la internamos, pedimos informes sobre su condición y no sabemos nada de nada. No dejan que la veamos y nadie dice nada. Hicimos una contra el médico y yo dejé asentado en la clínica todo lo que pasamos. Incluso, mi jefe del servicio de emergencias Rescate 1 y Rescate Médico de la ciudad de Córdoba, también realizó la denuncia ante el Ministerio de Salud. Es muy grave que un médico tome estas decisiones que ponen en peligro la vida de las personas y maltrate a la gente»; completó.