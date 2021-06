Viajó a Carlos Paz para buscar trabajo, lleva un mes desaparecido

Lautaro Silva es un joven de 20 años que en el mes de enero viajó a Carlos Paz para buscar trabajo, lleva casi un mes desaparecido y su familia lo busca intensamente. El último contacto con sus allegados fue el pasado 19 de mayo y sospechan que durante un tiempo, se estuvo quedando en un precario asentamiento en el centro de la ciudad.

El joven es oriundo de la localidad de Merlo (Provincia de Buenos Aires) y había viajado a la ciudad el 25 de enero, tenía la idea de quedarse con algunos familiares que finalmente no pudieron alojarlo.

Logró alquilar un inmueble en el barrio El Fantasio y comenzó a trabajar en un lavadero, pero el 17 de mayo se ausentó del departamento luego de una discusión con un amigo y dejó en el lugar todas sus pertenencias. El 19 de mayo mantuvo la última comunicación con sus allegados y desde entonces, no se sabe nada de él.

Carina Maderero es la madre de Lautaro y contó a EL DIARIO: «Realizamos la denuncia acá en Merlo, Buenos Aires, y ellos se comunicaron con la comisaría de Carlos Paz. Yo hablé con el comisario y ellos pasaron una foto y sus datos a la gente que tienen trabajando en la calle, fueron averiguar a las choperas y les dijeron que había un chico con rasgos muy similares parando ahí. Esto fue hace dos semanas, pero después no lo vieron más».

«Mi hijo toma algo de alcohol, como todo joven, pero no tiene adicciones. Tampoco era mochilero ni nada de eso, él se fue a buscar trabajo y una oportunidad. No tenía celular y para contactarnos, se iba a un cyber y se conectaba. Soy una madre preocupada por la situación, necesito que si alguien lo vio o sabe algo, me informe. Sabemos que se fue del lugar donde estaba vestido con una musculosa de Talleres y pantalón de jean negro, él tiene una cicatriz en la ceja (cortada a propósito, como se usa ahora) y un expansor en la oreja»; agregó la madre, quien pidió que para aportar cualquier dato se comuniquen con la comisaría local a los teléfonos: (03541) -438220 /438211 o 438215.